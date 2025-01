România dezvăluie cele mai noi colecții de mobilier și decorațiuni la Maison&Objet Paris 2025

Pavilionul României, amplasat în Hall 6 – Secțiunea FOREVER, este organizat sub brandul Romanian Furniture – Together for future și este sponsorizat de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior în colaborare cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România.

Maison&Objet Paris 2025: o celebrare a creativității

Ediția de iarnă a târgului Maison&Objet Paris explorează tema Sur/Reality, o invitație de a descoperi peisaje creative noi, construite pe bazele fanteziei, distorsiunii și poeziei. Evenimentul reunește mărci, designeri și artizani din întreaga lume, oferind o platformă ideală pentru networking și dezvoltarea de noi colaborări.

Pavilionul României, o suprafață amenajată cu stil și rafinament, se va remarca printr-o diversitate de produse ce îmbină tradiția și inovația. Vizitatorii vor putea descoperi de la piese de mobilier din lemn masiv, în stil clasic și modern, până la accesorii decorative unice.

Industria mobilei din România – o poveste de succes

Mobilierul românesc se distinge prin utilizarea lemnului masiv, care reprezintă un element central al producției. În fiecare an, firmele românești impresionează la Maison&Objet prin materiale de înaltă calitate și finisaje impecabile. Peste 50% dintre piesele fabricate sunt realizate din fag, în timp ce stejarul, rășinoasele și alte esențe contribuie semnificativ la diversitatea ofertei. De asemenea, 90% din producția de mobilier este exportată, ceea ce evidențiază cererea internațională pentru calitatea și designul românesc.

Industria mobilei din România este un sector strategic, ce se remarcă prin sustenabilitate, inovație și utilizarea materialelor eco-friendly. Producătorii români implementează tehnologii verzi și soluții de design digital, creând piese personalizate, de la mobilier multifuncțional până la produse cu funcționalități inteligente.

Cu 67.429 de vizitatori, dintre care 29.669 internaționali în 2024, Maison&Objet Paris este epicentrul inovației în designul de interior. Participarea României la acest târg promovează talentul românesc și oferă firmelor oportunitatea de a se afirma pe scena internațională, de a atrage noi parteneriate și de a consolida relațiile comerciale existente.

