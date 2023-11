Ruxandra Vasilescu, McCann Health Brain & Heart: „proiectele noastre din zona de comunicare medicală sunt un reper local și european pentru companii și instituții medicale”

Agenția este singura din România selecționată pentru Agenția Anului (mid-sized) în cadrul European Excellence Awards, alături de alte 4 agenții din UK, Olanda, Norvegia și Finlanda.

„Suntem pe lista celor mai importante festivaluri internaționale pentru că vrem să producem o schimbare de perspectivă vizibilă și palpabilă pentru toți clienții din zona de pharma și medical; lucrăm în cea mai de impact industrie – unde simțim cu adevărat că putem să schimbăm comportamente, să facem bine, să contribuim la salvarea unor vieți, de ce nu. Comunicarea medicală nu are loc pentru intenții și opinii, ci are nevoie de abordări strategice și creative construite pe adevăruri și nevoi vitale. Iar munca noastră nu contribuie doar la un business sănătos și coerent pentru companii – ci și la construirea unui teren fertil pentru rezolvarea nevoilor pacientului.” spune Ruxandra Vasilescu Managing Partener McCann Health Brain & Heart.

„Un adevăr care ne ghidează e că industria medicală și pharma are la fel de mult de învățat de la pacienți pe cât au pacienții de învățat de la ei. Undeva la intersecția științei, medicinei și vieții pacientului se află conversația care poate impulsiona progresul sistemului de sănătate. E și locul în care încercăm să ne poziționăm – poate pentru că avem atât de mult de învățat din ambele laturi ale medicinei, poate pentru că vedem că cele mai bune rezultate le avem atunci când reușim să declanșăm sau să susținem această conversație.” adaugă Andrei Alexandru, Head of Strategy, McCann Health Brain and Heart

Proiectele pentru care agenția este remarcată anul acesta în competițiile naționale și internaționale sunt campanii din zona medicală, care încurajează un comportament preventiv și care susțin integrarea tuturor componentelor sistemului de sănătate.

„Unitatea de sânge” – proiect inițiat de Bristol-Myers Squibb, nominalizat la European Excellence Awards și premiat în 2022 și în cadrul Romanian PR Awards aduce în atenția publică importanța majoră a transfuziilor de sânge, într-un context în care instituțiile Uniunii Europene (UE) revizuiesc legislația UE care reglementează calitatea și siguranța sângelui și a componentelor sanguine (Directiva UE privind sângele), precum și legislațiile conexe privind țesuturile și celulele.

„Primul punct de ajutor emoțional” este un proiect inițiat de Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA și este pentru prima oară când o companie de healthcare aduce în discuție sănătatea mintală la un festival de muzică atrăgând atenția asupra importanței sănătății emoționale în calitatea vieții.

O altă campanie aflată pe lista de nominalizări și premiată anterior este #CuMamaLaMamo – un demers care încurajează investigațiile imagistice pentru detectarea cancerului de sân în rândul femeilor peste 50 de ani – unde doar 9% dintre acestea abordează un comportament preventiv.

„Mamele fac medicina să fie extraordinară” este un proiect manifest care susține rolul esențial al echipei mama-medic pentru a depăși situațiile vulnerabile, uneori la limită prin care acestea trec de-a lungul unei sarcini cu complicații.

Despre McCann Health Brain & Heart

Parte din rețeaua IPG Health, McCann Health Brain & Heart este una dintre cele mai creative agenții de comunicare medicală din România cu activitate regională în Europa Centrală și de Est. Cu peste 15 ani de prezență pe piață dar cu o abordare nouă, McCann Health Brain & Heart își propune să ofere servicii de creație și strategie eficiente și conectate la obiectivele de business ale clienților. Agenția pune accent pe comunicarea științifică și susține brandurile în demersul de inovare în comunicare, poziționare strategică și tactică pentru creșterea portofoliului dar și în obiectivul mai larg de a schimba comportamente. McCann Health Brain & Heart oferă servicii de advertising & promotion, consultanță strategică, marketing adresat profesioniștilor în domeniul sănătății, comunicare medicală, consumer health & wellness, healthcare PR, servicii specializate de comunicare pentru zona de retail/farmacii și proiecte de educație medicală adresată publicului larg.

https://mccannhealthbh.com/