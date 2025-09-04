Safari în Kenya și sejur în Zanzibar - O aventură completă

Experiențe de trăit cel puțin o dată-n viață

Expediția începe la Nairobi, unde intri în ritmul Africii urbane și vizitezi Giraffe Centre, sanctuarul delicatelor Rothschild, urmat de Karen Blixen Museum, locul în care prinde viață povestea „Out of Africa”. Dacă vrei un start memorabil, seara poți opta pentru o cină la Carnivore, celebră pentru preparatele sale pline de savoare. Abia apoi începe adevărata poezie a naturii: Masai Mara, rezervația-vedetă unde răsăriturile iau foc peste savană, iar „Big Five” (leul, elefantul, bivolul, leopardul, rinocerul) îți traversează obiectivul camerei la o suflare distanță. Lodge-urile confortabile (3*/4*) aduc în mijlocul naturii tot confortul necesar, iar poveștile masailor despre tradiții, focul de tabără și stelele deșertului completează tabloul.

Urmează Lacul Nakuru, cu luciul lui roz de flamingo și șansa rară de a vedea rinocerul alb, apoi Amboseli, regatul elefanților, cu fundalul iconic al Kilimanjaro-ului. Safariurile matinale surprind momentul în care lumina taie contururile turmelor, iar liniștea savanei e spartă doar de pașii hotărâți ai animalelor în căutarea apei. Acesta este Africa așa cum ți-ai imaginat-o: cinematografică, grandioasă, vie.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Zanzibar – Sursă foto: Unsplash

După zilele pline de adrenalină, zborul te poartă spre Zanzibar, arhipelagul de mirodenii. Aici, te întâmpină plajele albe, apele turcoaz și ritmul tihnit al tropicelor. Stone Town, patrimoniu UNESCO, te cucerește cu labirintul de străduțe, uși sculptate și influențele swahili, arabe și portugheze. Turul condimentelor îți dezvăluie cum cresc cuișoarele, vanilia, scorțișoara și ghimbirul, iar croaziera Blue Safari completează povestea cu snorkeling în ape clare și un prânz cu fructe de mare, pe o insulă sălbatică. Seara, o plimbare pe plaja lungă, sub un cer încărcat de stele, e rețeta sigură de amintiri care rămân.

Ce primești?

Pachetul este atent construit pentru a-ți lăsa ție doar bucuria descoperirii: zboruri internaționale cu Turkish Airlines (București – Nairobi – București, respectiv Zanzibar – București, fiecare cu bagaj de mână și bagaj de cală), zbor Nairobi – Zanzibar, taxe de aeroport (pot suferi modificări până la emiterea biletelor), 3 nopți Nairobi (mic dejun), 3 nopți Masai Mara (mic dejun, prânz, cină), 1 noapte Nakuru (mic dejun, prânz, cină), 2 nopți Amboseli (mic dejun, prânz, cină), 6 nopți Zanzibar (mic dejun), safari de o zi în fiecare zonă majoră, transport dedicat (autocar/microbuz și jeep/minivan în safari), ghizi locali și asistență în limba română la formarea grupului minim. Pe scurt: logistică fără griji, emoții cât cuprinde.

Recomandări Cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un funicular celebru din Lisabona a deraiat pe străzile orașului

Dacă vrei să vezi cum arată zi cu zi traseul, serviciile, lodge-urile și propunerile opționale, intră pe oferte Kenya & Zanzibar – detalii aici. Iar dacă te atrage ideea de a-ți planifica un „grand tour” pe mai multe continente, inspiră-te și din celelalte circuite cu avionul Europa Travel – găsești experiențe pentru fiecare stil: culturale, exotice, city-breakuri extinse sau combinații „best of”.

Pentru rezervări rapide sau întrebări punctuale despre plecarea din 20 octombrie, servicii, disponibilități și condiții, scrie-ne direct pe WhatsApp: 0723 153 702. Ne poți contacta și pe europatravel.ro – consilierii noștri îți oferă variante potrivite intereselor tale.

Foto: Unsplash

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE