Fie că vorbim despre hoteluri business, unități din zone turistice sau boutique hoteluri urbane, o sală de fitness bine amenajată transmite profesionalism și atenție la detalii. Oaspeții care călătoresc frecvent nu vor să își întrerupă rutina de antrenament. În plus, segmentul corporate apreciază facilitățile care permit menținerea unui program activ chiar și în deplasare.

Pentru managerii din HoReCa, investiția într-o zonă de fitness nu înseamnă doar achiziția unor echipamente, ci și alegerea unor produse fiabile, ușor de întreținut și adaptate unui flux variat de utilizatori. În oferta Altex se regăsesc benzi de alergat și echipamente potrivite atât pentru uz rezidențial avansat, cât și pentru spații hoteliere de dimensiuni mici și medii, unde raportul calitate-preț și fiabilitatea sunt esențiale.

Cum amenajezi corect sala de fitness a hotelului

Amenajarea unei săli de fitness într-un hotel începe cu definirea clară a spațiului și a tipului de public. Nu este nevoie de o suprafață foarte mare pentru a crea o zonă funcțională, dar organizarea trebuie să fie eficientă.

În primul rând, analizează suprafața disponibilă. Pentru hotelurile de dimensiuni medii, o sală de 20-40 mp poate fi suficientă pentru a integra câteva echipamente cardio și o zonă mică pentru exerciții funcționale. Este important să existe spațiu de circulație între aparate, astfel încât utilizatorii să se simtă confortabil și în siguranță.

Benzile de alergat sunt printre cele mai utilizate echipamente cardio într-o sală de hotel. Ele trebuie alese în funcție de:

  • viteza maximă disponibilă
  • greutatea maximă suportată
  • dimensiunea suprafeței de alergare
  • stabilitate și sistem de amortizare
  • nivelul de zgomot

Pentru un hotel, zgomotul este un aspect important, mai ales dacă sala este amplasată aproape de camere.  

De asemenea, trebuie luat în calcul profilul utilizatorilor. Oaspeții pot varia de la persoane care fac plimbări ușoare până la utilizatori care aleargă constant. De aceea, este recomandat să alegi benzi cu o plajă de viteză suficient de mare și cu structură solidă.

Pe lângă echipamentele cardio, sala poate include:

  • gantere și bănci reglabile
  • saltele pentru exerciții la sol
  • biciclete fitness sau eliptice

Designul interior trebuie să fie aerisit, cu oglinzi amplasate strategic și cu iluminat suficient. Ventilația și climatizarea sunt la fel de importante ca echipamentele în sine.

Benzi de alergat recomandate pentru sala unui hotel

Mai jos sunt câteva modele disponibile în oferta Altex.ro care pot fi integrate cu succes într-o sală de fitness hotelieră, în funcție de dimensiunea spațiului și nivelul de utilizare estimat. Fiecare bandă de alergat a fost aleasă pentru a răspunde cerințelor de durabilitate, confort și siguranță specifice mediului HoReCa.

Banda de alergat pliabilă Kingsmith Treadmill R2

Sala de fitness a hotelului - tot mai căutată și în România. Cum o amenajezi corect și ce benzi de alergat sunt recomandate în 2026

Sursa foto: Altex.ro

Kingsmith Treadmill R2 este o bandă pliabilă, potrivită pentru spații limitate. Viteza maximă de 12 km/h o face adecvată pentru mers alert și alergare ușoară, iar greutatea suportată de până la 110 kg o face potrivită pentru majoritatea utilizatorilor. 

Sistemul pliabil este un avantaj în hotelurile unde sala poate avea utilizare multifuncțională. Designul compact și modern se integrează ușor într-un spațiu elegant.

Detalii aici

Banda de alergat Myria Fit MY7292

Sala de fitness a hotelului - tot mai căutată și în România. Cum o amenajezi corect și ce benzi de alergat sunt recomandate în 2026

Sursa foto: Altex.ro

Myria Fit MY7292 oferă o viteză maximă de 16 km/h și suportă o greutate de până la 120 kg. Este potrivită pentru utilizatori mai activi, care doresc sesiuni de alergare susținute. Construcția stabilă și funcțiile de bază pentru antrenament o recomandă pentru hoteluri care vor să ofere o experiență completă de cardio. Poate fi o alegere echilibrată pentru unități de 3 sau 4 stele.

Detalii aici

Banda de alergat Yesoul T3 Pro

Sala de fitness a hotelului - tot mai căutată și în România. Cum o amenajezi corect și ce benzi de alergat sunt recomandate în 2026

Sursa foto: Altex.ro

Yesoul T3 Pro atinge o viteză maximă de 14 km/h și suportă până la 130 kg, fiind o opțiune potrivită pentru utilizatori diverși. Designul modern și stabilitatea cadrului o fac potrivită pentru o sală de hotel unde se dorește un echilibru între estetică și performanță. Este o alegere practică pentru unități care pun accent pe confort și siguranță.

Detalii aici

Cum întreții corect echipamentele din sala hotelului

Într-un hotel, echipamentele sunt utilizate de persoane diferite, cu niveluri variate de experiență. De aceea, întreținerea regulată este importantă pentru siguranță și durabilitate.

În cazul benzilor de alergat, este recomandat să verifici periodic:

  • starea benzii de rulare
  • alinierea corectă 
  • nivelul de lubrifiere
  • fixarea șuruburilor și a elementelor de susținere

Curățarea zilnică este obligatorie. Suprafețele trebuie șterse după utilizare, iar hotelul poate pune la dispoziție soluții de igienizare pentru oaspeți.

De asemenea, este util să existe instrucțiuni clare afișate în sală. Un panou simplu, cu reguli de utilizare, poate preveni utilizarea incorectă și eventualele accidente. În plus, verificarea periodică de către un tehnician asigură funcționarea în parametri optimi.

Sala de fitness a hotelului nu mai este un simplu avantaj opțional. Pentru mulți turiști, este un criteriu real de alegere. O zonă bine organizată, cu echipamente fiabile și spațiu suficient, poate îmbunătăți experiența oaspeților și poate diferenția hotelul în piață.

Alegerea benzilor de alergat potrivite trebuie să țină cont de spațiu, frecvența utilizării și profilul clienților. Modelele disponibile în oferta Altex oferă soluții variate, de la variante compacte până la echipamente cu performanțe mai ridicate, adaptate nevoilor din HoReCa.

O investiție atent planificată în zona de fitness poate aduce un plus de valoare hotelului și poate consolida imaginea acestuia ca spațiu modern, orientat spre confort și stil de viață activ.

Foto: Unsplash

