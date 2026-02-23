Prejudiciu uriaș din fonduri publice, în Constanța

Între 2012 și 2025, 792 de CEC-uri, însumând 35.200.695 lei, au fost decontate de Trezoreria Constanța, dar nu au fost înregistrate în registrele contabile ale ISJ Constanța și nici în contul „Casa în lei”.

Banii nu au ajuns în casieria instituției, iar lipsa documentelor justificative ridică suspiciuni de utilizare frauduloasă.

„Sumele au fost trecute direct pe cheltuieli bugetare, fără documente justificative, generând un prejudiciu integral din fonduri publice”, se arată în raport.

Inspectorii au identificat date eronate sau necorelate în situațiile financiare oficiale, indicând un mecanism repetitiv de sustragere a fondurilor.

CEC-uri neînregistrate și cheltuieli fictive

Un exemplu concret din luna decembrie 2023 arată că, din cinci CEC-uri ridicate, în valoare totală de 251.657 lei, patru CEC-uri însumând 251.000 lei nu au fost înregistrate în contabilitate.

Sumele au fost „acoperite” prin creșteri artificiale ale cheltuielilor cu salariile, indemnizațiile de hrană și transportul elevilor.

Inspectorii au constatat că diferențele identificate coincid exact cu sumele retrase și neînregistrate, confirmând utilizarea unui mecanism contabil pentru sustragerea banilor.

Documente lipsă și arhivare defectuoasă

Echipa de control a reclamat dificultăți majore în accesarea documentelor financiar-contabile. Printre problemele descoperite s-au numărat:

lipsa documentelor ALOP pentru plata salariilor (2020–2025);

registre contabile nesemnate;

documente lipsă din arhivă;

dosare neorganizate și refuzul de a prezenta evidențe sub pretextul «sigilării calculatorului».

Raportul subliniază că arhivarea documentelor nu a respectat prevederile legale, ceea ce îngreunează verificările.

Ministerul Educației a sesizat multiple instituții

Ministerul Educației a notificat DNA, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Curtea de Conturi, ANAF și Arhivele Naționale. De asemenea, contabilul-șef al instituției a fost suspendat de la acordarea vizei de control financiar preventiv.

Raportul semnalează posibile fapte de:

delapidare cu consecințe grave;

fals intelectual;

abuz în serviciu;

uzurparea funcției;

neglijență în serviciu;

încălcarea legislației contabile și financiare.

Verificări suplimentare pentru perioada 2010–2012

Pentru anii 2010–2012, verificările se desfășoară pe baza extraselor de cont, deoarece documentele originale au fost distruse în urma unei inundații, conform Trezoreriei Constanța. Termenul stabilit pentru această etapă este de 45 de zile.

Măsurile incluse în raport vizează și recuperarea cheltuielilor nejustificate, cum ar fi sumele plătite pentru naveta inspectorilor școlari, alături de monitorizarea managementului în două unități de învățământ din Constanța, în anul școlar 2025–2026.

