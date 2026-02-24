De ce miroase mașina de spălat a mucegai

Mulți cred că, dacă spală rufe zilnic, aparatul se curăță singur. În realitate, lucrurile stau exact invers. Spălările frecvente la temperaturi joase nu distrug complet bacteriile. În interior rămâne umezeală, iar detergentul și balsamul formează în timp un strat lipicios pe tambur și pe garniturile de cauciuc. Acolo se adună murdărie, apă și reziduuri, iar mirosul apare inevitabil.

Primul semn că ceva nu este în regulă este atunci când hainele încep să miroasă neplăcut imediat după ce le scoți din mașină. Asta înseamnă că problema nu este la rufe, ci la aparat.

Ce trebuie să faci o dată pe lună

Soluția este mai simplă decât pare. Cel puțin o dată pe lună, mașina trebuie pornită la un program de 90 de grade, fără haine în interior. Temperatura ridicată ajută la distrugerea bacteriilor și la îndepărtarea reziduurilor.

Pe lângă asta, garnitura de cauciuc din jurul ușii trebuie ștearsă manual. Acolo se adună apă și murdărie. Sertarul de detergent ar trebui scos și spălat, iar filtrul curățat periodic. Sunt operațiuni simple, dar fac diferența.

Cum cureți corect mașina de spălat

Pentru curățare, mulți folosesc oțet. Poți șterge garnitura cu o lavetă înmuiată în oțet, apoi să torni o soluție de apă și oțet în sertarul de detergent și să pornești un program la temperatură mare, fără rufe. O alternativă mai blândă este acidul citric. Aproximativ opt linguri puse direct în tambur, urmate de un program la temperatură ridicată, ajută la curățare și îndepărtează depunerile de calcar.

La fel de important este ce faci după fiecare spălare. Hainele trebuie scoase imediat din mașină. Ușa și sertarul de detergent ar trebui lăsate deschise, pentru ca interiorul să se usuce. Dacă rămân închise, umezeala persistă și favorizează apariția mucegaiului.

Un alt detaliu ignorat este cantitatea de detergent. Prea mult detergent nu înseamnă rufe mai curate. În schimb, lasă depuneri în interiorul mașinii, iar în timp apar mirosurile neplăcute.

Mașina de spălat nu este doar un aparat care spală. Este un mediu umed, închis, în care bacteriile pot prolifera dacă nu este întreținut corect. Curățarea lunară și aerisirea după fiecare utilizare sunt suficiente pentru ca rufele să miroasă din nou a proaspăt, nu a mucegai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE