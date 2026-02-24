Finanțare publică masivă din Ilfov

Postul TV, controlat de primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, funcționează aproape exclusiv pe baza fondurilor provenite de la entități publice din județul Ilfov, care reprezintă 92% din veniturile companiei Publivol Creativ SA, societatea deținătoare, se arată într-o analiză a publicației Buletin de București.

Principala sursă de fonduri pentru Metropola TV este Consiliul Local Voluntari, care deține 99,96% din acțiunile Publivol Creativ. Restul de 0,04% aparține clubului de fotbal FC Voluntari, și el finanțat din bugetul local. Alte instituții precum Direcţia Educaţie Cultural Sportivă şi Identitate Comunitară (DECSIC) și firma de salubritate Ecovol contribuie semnificativ la bugetul televiziunii, transferând milioane de lei anual.

De asemenea, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, subordonat Consiliului Județean Ilfov condus de liberalul Hubert Thuma, a direcționat fonduri către Metropola TV.

Audiențe infime și pierderi constante

Deși finanțarea publică a fost una mare, Metropola TV a înregistrat pierderi în fiecare an de la înființare, din august 2020. În 2024, pierderea a fost de 6,5 milioane de lei, iar până la jumătatea lui 2025, cifrele arătau noi pierderi de 3,38 milioane de lei. În ciuda acestor rezultate financiare negative, numărul angajaților companiei a crescut spectaculos, de la 7 în 2020 la 162 în 2024.

Audiențele postului rămân însă infime. Conform Pagina de Media, în 2025, Metropola TV avea un rating de doar 0,05% în prime-time, adică în medie 8.200 de telespectatori pe minut. În 2022, televiziunea s-a clasat pe locul 79 din 81 de posturi monitorizate, cu doar 300 de telespectatori pe oră pe segmentul comercial.

Bani publici de la Departamentul Românilor de Pretutindeni, Primăria Sectorului 5 și CJ Ilfov

Pe lângă bugetul local, Metropola TV a beneficiat de granturi nerambursabile și majorări de capital social. În 2023, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, condus de Gheorghe-Florin Cârciu, a alocat 900.000 de lei pentru producerea a două emisiuni destinate diasporei.

Tot în 2023, Primăria Sectorului 5 a plătit 124.205 lei pentru promovarea investițiilor locale, prin intermediul Centrului Cultural „Ștefan Iordache”.

În 2021 și 2022, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a transferat peste 4,4 milioane de lei direct către Metropola TV pentru mediatizarea patrimoniului cultural, fără organizarea unei licitații publice.

