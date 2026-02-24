Principalele noutăți și măsuri fiscale pentru companii

Pachetul include o serie de facilități menite să crească lichiditatea în piață și să stimuleze mediul de afaceri.

Guvernul creează, în premieră, un cadru pentru atragerea investițiilor strategice de peste 200 de milioane de euro (1 miliard de lei). Ministrul a precizat că, în absența unui astfel de mecanism, România a pierdut în trecut proiecte majore în favoarea altor state.

Se mențin ca priorități creșterea plafonului de TVA la încasare, introducerea amortizării super-accelerate și creșterea atractivității pentru reinvestirea profitului.

„Toată partea fiscală a pachetului rămâne în continuare foarte importantă, inclusiv creşterea plafonului de TVA la încasare şi introducerea amortizării super accelerate, dar mai ales creşterea atractivităţii profitului reinvestit. Ca atare, ca şi noutăţi faţă de varianta iniţială a pachetului, nu sunt foarte multe”, a precizat Alexandru Nazare.

De asemenea, se introduce creditul fiscal în domeniul Cercetării, Dezvoltării și Inovării (CDI). Această schemă va ajuta la scalarea afacerilor pornite din incubatoarele și acceleratoarele universitare.

Schemele vizând resursele minerale și tehnologiile noi vor fi gestionate direct de Ministerul Economiei.

Impactul bugetar și pașii următori

Deși viziunea planului se întinde până în 2032, impactul financiar calculat pentru anul curent (2026) este de 2,2 miliarde de lei, efectele structurale fiind așteptate pe termen mediu și lung.

În ceea ce privește implementarea, schemele de finanțare vor fi redactate în următoarele 90 de zile de la adoptarea actelor normative.

Ulterior, acestea vor fi puse în transparență publică și dezbătute aplicat cu antreprenorii români, înainte de a fi lansate oficial.

Guvernul a adoptat, în ședința de marți seară, un pachet amplu de măsuri pentru relansarea economică și reforma administrației, proiectat să susțină economia României până în anul 2032.

Cu un buget total estimat la 5 miliarde de euro, planul marchează o schimbare fundamentală de paradigmă: renunțarea la modelul economic bazat pe consum în favoarea unuia centrat pe investiții productive, inovație și producție autohtonă.

