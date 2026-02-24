Horoscop Berbec – 25 februarie 2026:

Este un moment potrivit pentru a-ți asigura o pregătire sufletească temeinică pentru ceea ce urmează. Vei avea nevoie de multă răbdare și de putere de muncă.

Horoscop Taur – 25 februarie 2026:

Ai ocazia de a repara ceva ce ai stricat într-un moment de neatenție în relația cu un apropiat, prieten sau rudă. Te vei felicita pentru această decizie.

Horoscop Gemeni – 25 februarie 2026:

Este important să-ți aduni gândurile și să fii atent la planurile pe care ți le faci, să fii pregătit pentru evoluții diferite decât cele pe care le-ai gândit tu.

Horoscop Rac – 25 februarie 2026:

Întregul context te invită la împăcare, cu tine sau cu ceilalți. Contează mult ce sentimente ai adunat în interior pentru că acestea îți colorează lumea.

Horoscop Leu – 25 februarie 2026:

Chiar dacă nu simți nevoia să faci puțină ordine în viața ta, ar fi bine să te pui pe treabă, ca să știi exact pe ce te bazezi și ce poți face cu ceea ce ai acum.

Horoscop Fecioară – 25 februarie 2026:

Ar fi bine să netezești calea pentru a repara ceva ce ai stricat în relația cu unul dintre superiori sau o altă persoană cu autoritate.

Horoscop Balanță – 25 februarie 2026:

Ai nevoie de o clarificare în relația cu o persoană dragă și ar fi bine să faci ceea ce știi că trebuie pentru a o obține, chiar dacă nu-ți este ușor.

Horoscop Scorpion – 25 februarie 2026:

E prea multă instabilitate și ar fi bine să ții cont de ce-ți spune propria intuiție, înainte de a-ți face tot felul de planuri.

Horoscop Săgetător – 25 februarie 2026:

Vei avea ocazia de a rosti cuvintele potrivite ca să oferi ajutorul de care are nevoie un apropiat și ar fi bine să fii atent la momentul în care apare.

Horoscop Capricorn – 25 februarie 2026:

Ți-ar fi de mare folos să fii pregătit sufletește pentru numeroase complicații legate de drumuri, discuții, întâlniri, înțelegeri verbale cu persoane din anturajul apropiat.

Horoscop Vărsător – 25 februarie 2026:

Ar fi bine să îți propui, conștient și intenționat, să fii mai atent la cheltuieli și la resursele de care dispui, ca să nu ajungi la risipă.

Horoscop Pești – 25 februarie 2026:

Este posibil să te răzgândești în legătură cu multe lucruri, inclusiv cele pe care le credeai bătute în cuie.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE