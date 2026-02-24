O „vânătoare de fantome” lipsită de respect pentru patrimoniu

Incidentul a avut loc recent, în noaptea de 21 spre 22 februarie 2026. Sub pretextul unei investigații paranormale, tinerii au fost lăsați de muzeograf în castel, de unde au transmis în direct pentru mii de urmăritori.

În imaginile apărute în spațiul public se observă cum aceștia au tratat încăperile muzeului cu neglijență.

Au așezat telefoanele mobile și așa-zisa aparatură de „detectare a paranormalului” direct pe pianul Iuliei Hasdeu, o piesă istorică extrem de valoroasă.

Unul dintre tineri, David Andrei, a atins clapele pianului în timp ce se adresa spiritului: „Iulia, suntem doar noi doi. Poți încerca să cânți pentru mine? Vreau să te văd și pe tine cum încerci să faci chestia asta.”

Nici picturile care o înfățișează pe familia Hasdeu nu au fost protejate corespunzător de echipamentele aduse de creatorii de conținut.

Declarații contradictorii

Situația a scos la iveală grave probleme de comunicare și organizare la nivel administrativ.

Muzeograful Dragoș Stanciu a recunoscut că a permis accesul tinerilor (fără a percepe vreo taxă de vizitare sau filmare), dar se apără spunând că a fost indus în eroare.

„Am fost mințit și păcălit. Mi-au zis că vor să facă o investigație paranormală, dar nu că își vor întinde aparatura pe toate obiectele de patrimoniu. Din fericire, nu a fost nimic deteriorat”, a precizat Dragoș Stanciu pentru Observatorulph.ro.

El a susținut inițial că a existat aprobarea administratorului clădirii, adică Primăria Câmpina. Primarul municipiului Câmpina, Irina Nistor, a dezmințit însă categoric declarația muzeografului: „Nu am dat nicio aprobare pentru astfel de filmări în muzeu”.

Reacții dure și posibile consecințe legale

Fostul director al muzeului, Aura Dobre, a criticat în termeni duri incidentul, declarându-se oripilată de cele întâmplate.

„Mi se pare grotesc să îți bați joc de memoria savantului și a fiicei sale, dar și de acest obiect de patrimoniu. Un nivel de subcultură cum rar mi-a fost dat să văd”, a punctat Aura Dobre.

În acest moment, o intervenție a Poliției Prahova este condiționată de aspectele birocratice: polițiștii pot demara o anchetă doar dacă va exista o sesizare oficială din partea Primăriei Câmpina.

