Urmează luni de zile pentru adoptarea fiecărei scheme de sprijin

Potrivit premierului, OUG referitoare la relansarea economică „vine să completeze cadrul fiscal şi bugetar pe care îl avem astăzi în vigoare, în aşa fel încât să pună economia ţării noastre pe baze mai sănătoase şi să creeze mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori”.

„Toate aceste măsuri adoptate azi vor duce la îmbunătățirea calității administrației publice. Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanţă, în aşa fel încât aceste scheme să fie ancore de creştere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanţă”, a declarat Bolojan într-o conferință de presă.

Primăriile vor decide singure în privința jocurilor de noroc

Ilie Bolojan susține ferm noua ordonanță de reformă, subliniind că reducerea bazei de cheltuieli este vitală pentru eficientizarea aparatului public din România.

Pe lângă auditarea riguroasă a personalului din administrația centrală, liderul politic evidențiază o schimbare majoră de paradigmă: primăriile vor primi puterea de a decide singure dacă mai permit funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul lor, oferind astfel autorităților locale un instrument de control social fără precedent.

Descentralizarea, elefantul din cameră

Premierul susținecă că reforma administraţiei „vine cu câteva precizări foarte importante care ţin de susţinerea descentralizării, un lucru despre care s-a vorbit de foarte multe ori, dar, din păcate, s-a făcut destul de puţin”.

„În primul rând face cele două administraţii mai eficiente, propunând audituri de personal şi reducerea cheluielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administraţie, atât locală, cât şi centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administraţiei din România”, a mai declarat premierul.

Reforma administrativă, criticată dur chiar din interiorul guvernului

Proiectul de ordonanță privind reforma administrativă a provocat o fractură majoră în interiorul Guvernului, fiind întâmpinat cu peste 70 de pagini de critici dure din partea Ministerelor Finanțelor și Muncii.

Risc de blocaj instituțional și eroare de calcul

Finanțele avertizează asupra unui risc de blocaj instituțional și denunță o eroare de calcul de 100 de milioane de lei în impactul bugetar pe 2026, solicitând reevaluarea completă a actului normativ, potrivit Profit.ro. În paralel, Ministerul Muncii semnalează vulnerabilități sociale grave, precum posibilitatea executării silite a ajutoarelor pentru persoanele cu handicap pentru datorii locale.

Deși pachetul de relansare economică are cale liberă spre adoptare în ședința de la ora 18:00, reforma administrativă rămâne sub semnul întrebării din cauza acestor observații critice care subliniază o pregătire deficitară a proiectului.

