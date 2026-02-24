Tudor Ionescu și soția lui, Ana, sunt împreună de 20 de ani, iar în 2017 au devenit părinți. Cei doi și-au deschis sufletul în cadrul unui podcast și au vorbit despre încercările prin care viața i-a trecut, iar Tudor Ionescu a mărturisit că a dus o luptă grea cu depresia, în urmă cu câțiva ani. Partenera artistului a plâns neîncetat!

Fostul concurent de la Power Couple a fost diagnosticat cu depresie, anxietate, precum și cu extenuare cronică.

„Depresia nu venise în pandemie. Eu o aveam de mult (…) În general, m-am reparat singurm am reușit de-a lungul anilor să mă repar singur (…) Tot așa, reparându-mă singur, mi-am dat seama că nu mai pot. Simțeam că… Eu de aia m-am și dus la psihiatru când m-am dus, m-a întrebat domnul psihiatru: «Și, ce simțiți?» Și zic: Domne, nu știu, că eu nici nu știu să vorbesc cu dumneavoastră (…) Am înțeles că nu a fost vorba doar despre oboseală cronică, am înțeles că vorbeam despre extenuare cronică, am înțeles că vorbeam despre depresie, anxietate“, a declarat Tudor Ionescu, Acasă la Măruță.

„Mulți oameni nu îl cunosc pe Tudor fix așa cum este el (…) Când era la radio, când era mic și nu prea avea, nu că nu prea avea (…) Spunea că a avut o perioadă lungă în care el lucra la radio nonstop și noapte și zi, și spunea că prefera să meargă mai mult noaptea, pentru că voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui“, a mărturisit Ana Ionescu, în lacrimi.

