Sindicaliştii cer să fie eliminat articolul care prevede majorarea vârstei de pensionare a poliţiştilor şi militarilor din legea privind reforma administraţiei.

O delegație a protestatarilor a încercat să intre în sediul Guvernului să discute cu premierul Ilie Bolojan, însă nu li s-a permis de către jandarmii. Aceștia au spus reprezentanților sindicatului polițiștilor că programul de lucru cu publicul s-a încheiat la ora 17:00.

Protestul are loc în timp ce membrii Guvernului se reunesc marți seară în ședință pentru a adopta două ordonanțe de urgență. Una vizează măsurile de reformă a administrației publice locale și centrale, iar cealaltă măsuri de relansare economică.

Aceștia protestează față de măsurile anunțate și au scandat „Demisia!” premierului Ilie Bolojan în fața Palatului Victoria.

Liderii de sindicat s-au plâns de salariile mici și au estimat că, dacă vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, nimeni nu va mai dori să se facă polițist. „Vrem să ajungem să ne ne rugăm să ne vină polițiști din spațiul extracomunitar?”, a întrebat, retoric, Petre Jerca, unul dintre liderii de sindicat, prezent la protest, potrivit Antena 3.

Jerca l-a mai acuzat pe premierului Bolojan că „vrea să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra”.

„Premierul cunoaște faptul că are peste 20.000 de polițiști și militari pensionabili. Se joacă cu cuvintele și cu dorințele. Dorește să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra. Și nu este posibil să acceptăm așa ceva și nu vom accepta așa ceva”, a mai spus acesta.

La protest participă și polițiști din penitenciare, aflați în subordinea Ministerului Justiției. Protestatarii susțin că reglementarea pensiilor militare trebuie făcută prin lege, nu prin ordonanță de urgență.

„Vă aşteptăm la protest în Piaţa Victoriei (la Guvern), pentru a ne opune unei noi nedreptăţi la adresa poliţiştilor/militarilor! Evoluţia este într-o dinamică foarte rapidă şi la fel trebuie să fim şi noi: rapizi în reacţie! Aşteptăm toţi poliţiştii din Bucureşti şi nu numai, indiferent unde sau daca sunt sau nu sindicalizaţi”, au transmis sindicaliştii, înainte de protest.

