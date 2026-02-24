Luna august rămâne luna de vârf pentru vacanța principală a românilor, iar plaja continuă să fie destinația favorită de relaxare. Asta în timp ce tot mai mulți călători spun că pleacă în concediu pentru „resetare mentală”, potrivit celor mai noi date despre comportamentul consumatorilor analizate de Revolut.

Patru din zece români preferă marea și destinațiile de litoral

Conform studiului, 27% dintre români își planifică principala călătorie de evadare în luna august, urmată de iulie, indicată de 20% dintre respondenți. Per ansamblu, sezonul estival concentrează majoritatea deplasărilor.

60 la sută dintre toate călătoriile planificate au loc între lunile iunie și septembrie, confirmând preferința clară pentru vacanțele de vară, în ciuda contextului economic dificil și imprevizibil.

Românii cumpără cele mai multe vacanțe în ianuarie și februarie. Foto: freepick.com

Nu e o surpriză că plaja rămâne principala alegere pentru concediul major al anului. Aproape patru din zece români (39%) preferă marea și destinațiile de litoral, procent aproape dublu față de city breakuri, indicate de 19% dintre respondenți.

Aventurile sportive și călătoriile orientate spre activități dinamice reprezintă opțiunea principală pentru 12% dintre turiști.

Principalul motiv al vacanței este „reîmprospătarea mentală”

Datele arată că motivația călătoriilor se schimbă, accentul mutându-se tot mai mult spre starea de bine și nevoia de desprindere de presiunile cotidiene.

Pentru 35% dintre călători, principalul motiv al vacanței este „reîmprospătarea mentală”, respectiv dorința de eliberare de stresul profesional și de grijile zilnice.

Foto: freepick.com

Tendința este mai pronunțată în rândul tinerilor: 42% dintre reprezentanții Generației Z și 40% dintre mileniali consideră vacanța un instrument esențial pentru sănătatea mentală.

În schimb, peste jumătate (52%) spun că nu simt nevoia să „fugă” de responsabilități și privesc călătoria mai degrabă ca pe o activitate clasică de relaxare.

Diferențe apar și între generații în raport cu presiunile financiare. Unii văd mai frecvent vacanța ca pe o modalitate de a uita de grijile legate de bani și cheltuielile curente (16%), peste nivelul raportat de generația X (14%).

S-au cheltuit peste 575 de milioane de euro în primele zece destinații de vară

Studiul celor de la Revolut evidențiază și contraste între preferințele bărbaților și ale femeilor. Dacă ambele categorii apreciază în egală măsură vacanțele la plajă, opțiunile secundare diferă semnificativ.

Bărbații sunt mult mai atrași de călătoriile cu componentă sportivă sau de aventură. 17% indică acest tip de experiență, față de doar 6% dintre femei. În schimb, femeile preferă într-o măsură mai mare retreat-urile de tip spa (10%) și escapadele dedicate relaxării și „resetării” mentale.

Femeile preferă să se relaxeze la spa atunci când merg în vacanță. Foto: freepick.com

Analiza comportamentului de consum din sezonul trecut de concedii (1 mai – 30 septembrie) arată că turiștii români care folosesc serviciile financiare ale companiei au cheltuit peste 575 de milioane de euro în primele zece destinații de vară, Grecia, Italia, Germania, Spania, Regatul Unit, Bulgaria, Olanda, Franța, Turcia și Ungaria fiind țările în care au fost efectuate peste 23,8 milioane de plăți cu cardul.

Totodată, s-au înregistrat cheltuieli în creștere și în destinații mai îndepărtate sau exotice, precum Macao, Antigua și Barbuda, Nicaragua, Barbados, Hong Kong și Argentina.

„Luna august este preferata clară pentru escapadele la mare”

„Ultimele noastre date arată că, pentru români, călătoriile în 2026 nu înseamnă doar vizitarea unor locuri noi, ci mai degrabă găsirea unui reset mental autentic. Având în vedere că luna august este preferata clară pentru escapadele la mare, observăm o orientare către vacanțele fără responsabilități”, explică Tamer Nurla, reprezentanta companiei.

Pe fondul interesului ridicat pentru călătorii, compania pune la dispoziția clienților opțiuni integrate pentru organizarea vacanțelor. Aceștia pot rezerva cazări inedite prin sejururi sau pot rezerva tururi locale cu activități, toate în timp ce acumulează mile prin programul de loialitate.

La sosire, călătorii pot rămâne conectați fără taxe de roaming folosind eSIM-urile companiei, pot accesa lounge-urile de aeroport în timpul escalelor și își pot gestiona bugetul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE