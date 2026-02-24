România nu își mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani

„Trebuie să creștem vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajați din România care beneficiază într-o formulă sau alta de pensionare anticipată. Țara noastră nu își mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul”, a declarat premierul.

Noile generații sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie

Bolojan a explicat că măsura este necesară pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii și pentru a remedia inversarea piramidei demografice. „Noile generații sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie și, practic, piramida este inversată în totalitate. Trebuie să luăm aceste măsuri, atât din punct de vedere al corectitudinii, al sustenabilității, dar și pentru a avea niște sisteme eficiente”, a adăugat acesta.

Perioade tranzitorii pentru cei care se pot pensiona

În ceea ce privește angajații din Apărare și Ordine Publică, premierul a precizat că vor exista perioade tranzitorii pentru cei care îndeplinesc criteriile actuale de pensionare, astfel încât aceștia să poată opta pentru condițiile vechi. „Prevederile noi au acțiune doar pentru viitor”, a spus el, conform News.ro.

Pe de altă parte, măsura a generat proteste. Sindicaliștii din Apărare și Ordine Publică au organizat marți o manifestație în București, acuzându-l pe premier că „dorește să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra” și chiar de trădare.

După luni de amânări și blocaje administrative, Guvernul a adoptat marți două ordonanțe de urgență cruciale ce vizează tăieri masive în aparatul de stat și lansarea unui pachet de relansare economică. Proiectul de reformă administrativă, deși promovat de către Ministerul Dezvoltării, este unul amplu, cu măsuri care ajung inclusiv în sfera fiscală, dar și în alte domenii.

