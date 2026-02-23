Problema lor este că fix fotografiile și imaginile video le paradesc uneori propaganda de zeci de milioane de euro (bani rupți de la gurile copiilor flămânzi din România, expresie patentată de colega lor, Oana Gheorghiu, în cunoștință de cauză):

– Nicușor Dan a reușit o strângere de mână de 3 secunde cu președintele SUA, Donald Trump, dar, vai, a venit imediat cineva de la serviciul de protocol și pază și l-a tras repede deoparte, parcă la un semn făcut discret din cap de Jared Kushner; un asemenea gest nu se face față de un lider respectat, iar președintele României evident mai are mult până să aibă parte de un minim de respect la acest nivel;

– De discursul de 2 minute pe care l-a ținut la Board of Peace (Consiliul Păcii), primul (și se pare singurul prezent) care a râs a fost chiar Nicușor Dan. Da, a râs de sine însuși… Fața lui Tony Blair, aflat lângă el, speaks volumes despre cât a fost de adecvat râsul lui N. Dan…

– În mijlocul unei mulțimi de participanți, consilierii au reușit să obțină o poză cu N. Dan și puternicul Secretar de Stat al SUA, Marco Rubio. Dar, vai, ținuta consilierului Marius Lazurca vine ca nuca-n perete și strică și acea poză… Evident că artizanii politicii externe nicușoriste, Lazurca & Țoiu & toată cohorta de zeci de consilieri de la Cotroceni știu ce a reușit micuța Kosovo, a cărei președintă a avut chiar o întâlnire oficială cu dl Rubio la Departamentul de Stat, adică nu doar un moment make photo pe un hol. 

Cu respect pentru adevăr, trebuie punctat că, spre deosebire de tonul triumfalist al propagandei de partid și de stat, președintele Dan a avut decența să recunoască faptul că toate aceste mici interacțiuni, cu acești domni cu care a dat mâna și a fost pozat, au fost scurte, de maxim 1-2 minute, așa cum e uzual în astfel de situații, deci „chestiuni de politețe”, nu „chestiuni serioase”. Dar tocmai asta este oportunitatea oferită de participarea la astfel de evenimente și întâlniri multilaterale, cu zeci de personalități ale politicii internaționale: aceea de a da mâna cu mulți dintre acei oameni importanți, de a face o bună impresie printr-o ținută demnă (iar nu cu un râs excesiv, neînțeles de ceilalți), de a spune câteva cuvinte frumoase, de a face astfel un minim de impact pozitiv, care poate fi urmat ulterior de alte acțiuni mai consistente de relaționare și comunicare. Cam asta numea M. Lazurca a se duce teleleu, „fără suficientă substanță”… 

Dar, deși unii zic că mai bine ar sta acasă decât să meargă acolo să facă România de râs, în umila mea opinie pentru România e mai bine ca jenantul președinte Nicușor Dan să meargă astfel, chiar teleleu și fără suficientă substanță, decât să fie absent, așa cum a fost la trei super-oportunități de networking în ultimele luni: Adunarea Generală ONU din septembrie 2025, Forumul Economic Mondial de la Davos din ianuarie 2026, Conferința de Securitate de la München din februarie 2026. 

Se pare că și fostul prim-secretar/lider local de la Bihor, Ilie Bolojan, parașutat de soartă la Cotroceni în februarie 2025, avea groază de aceste întâlniri internaționale, îi era rușine de astfel de momente de contact cu demnitarii străini, pentru că nu știa limba engleză și era nevoit să umble mereu cu translatoarea după el. Măcar l-a lovit bunul simț și nu a candidat la Președinția României în mai 2025, dar nu e timpul trecut, propaganda de zeci de milioane de euro (tot de la bugetul de stat) a PNL și USR lucrează intens la imaginea lui, contra realității din țară…

Despre cei doi zburători Nordis, Ciolacu și Grindeanu, nu mai e nimic de comentat după ce-i vezi postând poze și filmulețe din biserici de la Athos și Ierusalim, tocmai ei, cei care respectă atât de cinstit Sfânta Taină a cununiei… E clar că nu i-a avertizat încă nimeni că Dumnezeu nu se lasă batjocorit…

În competiția dintre habarniști și pafariști, se situează la loc de frunte și liderii așa-zisei opoziții parlamentare, de fapt cealaltă față a aceleiași monede a eșecului vechii clasei politice românești. Actualul rising-star al AUR este Dan Dungaciu. Recent a fost și acesta la Washington cu ditamai delegația auristă, evident tot pe mulți bani publici, deturnați prin lege de la amărâții de români care de-abia își plătesc în aceste luni de iarnă facturile uriașe la energie, întreținere, gaze etc. De competenți ce sunt în  politica externă, nu au reușit nici măcar performanța de a fi primiți de câțiva senatori sau congressmeni republicani importanți! Adică de râsul curcilor…

Apropo, mâine se fac 4 ani de la declanșarea războiul nelegitim de către Federația Rusă împotriva Ucrainei, în 24.02.2022. Nu strică să amintim cât de incompetent analiza același Dan Dungaciu perspectiva declanșării de către Rusia a acestui război, cu doar câteva săptămâni înainte, deși atacul era iminent, iar SUA și Marea Britanie avertizaseră deja public despre producerea lui: https://larics.ro/dan-dungaciu-dont-look-up-nu-va-fi-nicio-invazie-in-ucraina/  .

Să spunem publicului că proasta reprezentare a intereselor României de către aceste genii ale diplomației românești ne costă mult, iar factura o plătim mereu noi, oamenii obișnuiți din România. Amintesc un singur exemplu: în urma unor astfel de proaste negocieri internaționale, mult lăudatul fost diplomat Adrian Năstase (un fel de maestru al lui Dan Dungaciu) a vândut pe prețuri derizorii (raportat la importanța strategică a lor) companii extrem de valoroase care aparțineau poporului român, precum Petrom cu tot cu resursele uriașe din patrimoniu, companiile care fac distribuția de energie electrică etc. Dincolo de faptul că le-a vândut extrem de ieftin, celor care au cumpărat distribuțiile de energie nici măcar nu le-a impus obligații elementare de a investi în dezvoltarea rețelelor de electricitate operate în România, adică un adevărat dezastru!

Singura soluție

Azi, România merge cu seninătate către poziția de miloagă în genunchi în fața creditorilor internaționali (deja 12 miliarde de euro/an ne costă doar dobânzile la datoria publică făcută de cei care ne-au condus în ultimii 36 de ani) și de țară golită de populație. Rămân la părerea că, dacă vrem să lăsăm copiilor și nepoților noștri o țară întreagă și demnă, acești ridicoli habarniști și pafariști de la conducerea României, depășiți complet de realitățile și complexitatea lumii în care trăim, TREBUIE ÎNLOCUIȚI constituțional prin alegerile din 2028-2029-2030, cu oameni mai competenți, mai cinstiți decât ei și nerisipitori de resurse publice și de oportunități istorice pentru România.

Ei vor face tot ce pot pentru ca românii să nu aibă nici în 2028-2029-2030 șansa unor alegeri cu adevărat libere și corecte (după rețeta din 2024), prin legi nedrepte, prin sumele uriașe drenate de la bugetul de stat spre aceste partide catastrofale, prin regula alegerii primarilor într-un singur tur, prin manipularea calendarului alegerilor etc. Pentru că se tem de alegerile libere și corecte ca dracul de tămâie! 

Dar poate măcar atunci unii dintre magistrații care vor fi sesizați să judece diverse abuzuri ale acestor personaje își vor face corect datoria față de România, conform Constituției…

ecce_Persona 23.02.2026, 11:17

\"[...] acești ridicoli habarniști și pafariști [...] TREBUIE ÎNLOCUIȚI\". Pai, cred ca (aproape) toti vrem aceasta. DAR acesti \"ridicoli\" sunt emanatia unui popor alegator (adica noi) ignorant si/sau oportunist (si ce-o mai fi pe-aici, prin gloata gregarului neinstruit si cupid). Speranta retorica nu devine decat ruminatie artistica jurnalistica fara o restructurare reparatorie solida a demnitatii si competentei societatii. Adica exact ceea ce lipseste Romaniei pitorescului rizibil actual, imortalizat pentru eternitate in albumele fotografiilor decadentei ce-o traim resemnati. Din (ne)fericire, imaginea Romaniei se pierde intr-o poza de grup a mediocritatii generale a politicienilor Mapamonului. Numai intr-o tara corupta pot ajunge la putere astfel de indivizi insignifianti si imuni la...ridicol. Vae victis.

Vremea în București, în perioada 23-25 februarie 2026: Maxime de 7-8 grade Celsius, vânt și ploi slabe
Știri România 11:41
Vremea în București, în perioada 23-25 februarie 2026: Maxime de 7-8 grade Celsius, vânt și ploi slabe
Un jandarm s-a prăbușit din senin și a murit pe stradă, în timpul serviciului. Sindicaliști: „Bolojan vrea sa ne pensionam la 65! Si colegii mor la 30, 40, 50 de ani"
Știri România 11:39
Un jandarm s-a prăbușit din senin și a murit pe stradă, în timpul serviciului. Sindicaliști: „Bolojan vrea sa ne pensionam la 65! Si colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
Monden

Adrian Petre a fost eliminat de la Survivor România 2026. Ce a spus concurentul când a părăsit competiția
Stiri Mondene 11:50
Adrian Petre a fost eliminat de la Survivor România 2026. Ce a spus concurentul când a părăsit competiția
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Stiri Mondene 11:11
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Politic

Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează" consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică"
Politică 10:25
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute"
Politică 22 feb.
Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
