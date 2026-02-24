Chiria și principalele cheltuieli lunare în sudul Spaniei

Mihai, un român din Spania, detaliază costurile traiului în această țară. Sudul Spaniei, în special regiunea Andaluzia, este una dintre cele mai populare destinații pentru relocare datorită climei blânde și a costului vieții mai scăzut față de marile metropole.

„Pe chirie se duc cei mai mulți bani. Un apartament ok poate să coste până la 700 de euro lunar. O garsonieră mai bună poate să coste până la 500 de euro lunar. Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, explică Mihai într-un clip distribuit pe rețelele sociale la sfârșitul anului 2025.

Facturile de utilități variază în funcție de sezon. „La factura de curent, vara o să plătești mai mult, asta dacă folosești aerul condiționat pentru că o să-ți trebuiască aici. Poți să plătești între 90 și 120 de euro doar pentru factura de curent. Iarna, dacă ți-e frig și folosești aparatură electrică ca să te încălzești, poți să ajungi la 70-80 de euro lejer pentru factura de curent”, adaugă el.

Costurile pentru mâncare

În ceea ce privește mâncarea, Mihai estimează un buget mediu: „Un coș normal la Mercadona (supermarket n.r.) poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare în cantitate să spunem normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”.

Transportul și alte cheltuieli

Transportul local este accesibil, iar Mihai detaliază prețurile: „O călătorie normală cu autobuzul costă 1,4 euro, dar ai posibilitatea să îți faci un card pe care să îl încarci cu 5-10 euro, iar prețul pentru o călătorie ajunge la 40-50 de cenți maxim. Benzina așa cum știm cu toții este între 1,4 și 1,6 euro, ceea ce înseamnă că o lună de condus normal poate să varieze între 80 și 120 de euro”.

Costurile pentru internet și telefonie sunt moderate: „Pentru o lună de internet și telefonie plătești între 10 și 15 euro, depinde bineînțeles de opțiunea pe care o vrei, iar pentru internetul de acasă plătești între 20 și 35 de euro”.

Alte cheltuieli includ medicul privat, analizele sau consumabilele.

„De exemplu medicul privat costă între 30 și 50 de euro pentru o consultație, analizele între 50 și 200 de euro, apa care vine odată la 2 luni sau la 3 luni este între 20 și 30 de euro, gunoiul între 10 și 15 euro, iar consumabilele în casă între 30 și 60 de euro”, explică Mihai.

Suma minimă pentru a trăi „fără stres”

În opinia românului, suma minimă necesară pentru a trăi fără stres în sudul Spaniei este de 1200 de euro pe lună.

„Ca să trăiești în sudul Spaniei fără stres îți trebuie un minim de 1000-1200 de euro pe lună. Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să numeri fiecare cent, îți trebuie undeva la 1400 de euro lunar pentru o singură persoană. Atât costă Spania reală”, concluzionează Mihai.

Românii care trăiesc în Spania îl contrazic: prețurile sunt mult mai mari

Clipul său a generat, însă, reacții contradictorii din partea celor care l-au urmărit.

„Punctul 1 (chirie n.r.): nu până la 700 de euro, de la 700 în sus. Punctul 2: 50 de euro pe mâncare? Lejer 150 de euro. Punctul 3: o cafea în Murcia este 2,50 euro. Punctul 4: motorina sare de 1,80 euro, internet pe lună de la Digi 50 de euro. Punctul 5: ca să trăiești în sudul Spaniei fără stres îți trebuie undeva la 2500 de euro”, spune o persoană în comentarii.

Au fost și persoane interesate de chiriile sub 700 de euro în Spania. „Unde asta? 500 și 700? Că eu caut si fără 1000 nu găsesc”, a scris o altă persoană, în timp ce altcineva i-a spus: „Ai vrut să spui chiria de 1200, ce spui tu acuma a fost demult ,unicul ce s-a ieftinit sunt carburanții”.

Alt român stabilit în Spania i-a comentat: „În ce sat din ce oraș sunt prețurile astea? Și factura la lumină mi se pare foarte puțin. Acum 15 ani stăteam în Valencia și puneam seara radiatorul puțin. Îmi venea lumină 120-140 euro pe lună. Cu 1000-1200 salariu mori de foame”.

Diferențele semnalate arată că situația poate varia semnificativ în funcție de oraș, stil de viață sau preferințe.

