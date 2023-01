Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

De la înființare și până în prezent, peste cinci milioane de familii au cumpărat de la Flanco. Brandul 100% românesc și-a obișnuit clienții de-a lungul celor aproape trei decenii de existență cu numeroase oferte și reduceri importante la toate gamele de produse menite să-i determine pe cumpărători să achiziționeze exact ceea ce li se potrivește cel mai bine pentru ei și nevoile lor.

Flanco vine în întâmpinarea clienților săi astăzi, 27 ianuarie, cu o nouă promoție intitulată „Samsung în Black Friday” în care sunt incluse produse electronice și electrocasnice ale brandului sud-coreean, care sunt oferite cu reduceri substanțiale. Pentru a beneficia de această ofertă tot ce ai de făcut este să alegi produsul sau produsele preferate, să le adaugi în coșul de cumpărături și la final să selectezi metoda de plată card online. Campania este valabilă până la 1 februarie a.c., în limita stocului disponibil, așa că, dacă vrei să prinzi aceste discounturi, ai face bine să te grăbești.

Cu Televizor Smart LED Samsung 50AU7092, 126 cm, Ultra HD 4K, Clasa G vei viziona filmele și serialele preferate având senzația că te afli în mijlocul acțiunii. Tehnologia PurColor permite acestui televizor să redea o gamă largă de culori pentru o performanță optimă a imaginii, oferind utilizatorului o experiență de vizionare captivantă. În plus, procesorul Crystal 4K Upscaling oferă o rezoluție 4K, iar Motion Xcelerator optimizează cadrele pentru a perfecționa ceea ce vizionezi.

Orice televizor ar trebui să vină la pachet cu un echipament audio de cea mai înaltă fidelitate, iar Soundbar Samsung HW-S801B/EN, 3.1.2, 330W, Dolby Atmos, Bluetooth, Subwoofer wireless, Alb este un astfel de produs. Designul ultra-slim cu profil de 39,9 mm se potrivește perfect cu televizorul tău mai ales dacă acesta este montat pe perete. Soundbar-ul are trei canale, un canal subwoofer și două canale cu declanșare verticală, care ajută la crearea unui mediu audio complet pentru o experiență audio deosebită.

Dacă dorești să-ți schimbi smartphone-ul, Telefon mobil Samsung Galaxy A04s DS LTE, 32GB, 3GB, Dual SIM, Negru poate fi o soluție pentru tine. Acesta combină estetica unui design simplificat cu o paletă de culori clasice (Black, Green și White) și puterea de procesare octa-core, cu până la 3GB/4GB RAM pentru performanțe de invidiat. Bateria de 5.000 mAh îți va permite să folosești telefonul timp de mai multe ore, în timp ce gestionarea energiei AI detectează și se adaptează la metodele tale de utilizare a acestui dispozitiv mobil.

Mulți dintre noi ne dorim să ne cunoaștem mai bine, astfel încât să putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Pentru asta a fost proiectat noul Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic, 46mm, Bluetooth, Argintiu, un ceas clasic cu detalii atemporale precum rama rotativă și ecranul animat. Designul rafinat oferă un grad de sofisticare încheieturii mâinii, iar materialele fluoroelastomerice de înaltă calitate oferă durabilitate curelei și rezistență la transpirație și exprimă funcționalitatea puternică și intuitivă.

Pentru bucătăria casei tale, Flanco a inclus în oferta de astăzi mai multe electrocasnice mici și mari, iar Cuptor cu microunde Samsung MG23K3575AS/OL, 800 W, 23 L, Grill este unul dintre acestea. Funcția Browning Plus permite preparatelor să ajungă la textura și la culoarea ideale, pentru un aspect și un gust delicios și crește timpul de preparare cu 30 de secunde pentru a obține preparate rumenite și crocante. În plus, este dotat cu funcție Quick Defrost, care dezgheață alimentele rapid și uniform.

Combina frigorifică Samsung RB34T630ESA/EF, No Frost, 341 l, Clasa E folosește tehnologia Space Max, care oferă, pe de-o parte, un frigider cu același design compact, iar la interior mult mai mult spațiu pe rafturi. Practic, această tehnologie creează un volum intern suplimentar fără ca dimensiunile externe să crească. De asemenea, sistemul All Around Cooling va răci în mod egal și la aceeași temperatură întregul frigider.

Dacă ți-ai rezervat un buget pentru reducerile din acestă perioadă nu trebuie să ratezi ocazia și să achiziționezi produsele de care ai nevoie din gama electronicelor de ultimă generație și a electrocasnicelor marca Samsung pe care magazinul Flanco.ro le-a scos la vânzare la cele mai accesibile prețuri. Așadar, nu mai sta pe gânduri și profită din plin de aceste reduceri și cumpără tot ceea ce este necesar pentru tine și casa ta.

