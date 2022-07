Spectacolele care au putut fi văzute la Săptămâna Comediei au fost aduse de companii de teatru de renume, iar piesele prezentate au fost Fetele Pelican – Teatrul Nottara București, Furtuna – Teatrul Bulandra București, Toxic – Teatrul Toma Caragiu Ploiești, Rebarbor – Teatrul Odeon București, Cină cu prieteni – Teatrul Bulandra București, Funia – Asociația Jamais-Vu din București și spectacolul câștigător a patru premii la ediția din 2021 a Săptămânii Comediei, Rosto– Teatrul Act București.

Cei cinci profesioniști în arta dramaturgică ce au format juriul din acest an al secțiunii de teatru din Săptămâna Comediei sunt Maria Zărnescu (teatrolog și critic de teatru), Alina Epingeac (teatrolog și critic de teatru), Doru Mareș (scriitor, translator și cunoscut critic de teatru), Dan Cogălniceanu (actor și managerul Teatrului Sică Alexandrescu) și Ioan Big (scriitor, jurnalist și analist Pop Culture). Juriul a acordat 5 premii:

Premiul pentru Cel mai bun actor – d-lui ŞERBAN PAVLU, pentru rolul Gabe din spectacolul „Cină cu prieteni”, de Donald Margulies, regia Cristi Juncu, producție a Teatrului Bulandra București;

Premiul pentru Cea mai bună actriță – d-nei SILVANA NEGRUŢIU, pentru rolurile din spectacolul „Furtuna”, după Shakespeare, regie, muzică şi versuri Ada Milea, producție a Teatrului Bulandra București;

Premiul pentru Cea mai bună regie se acordă d-lui CRISTI JUNCU, pentru regia spectacolului „Cină cu prieteni”, de Donald Margulies, producție a Teatrului Bulandra București;

Premiul pentru Cel mai bun spectacol se acordă producției Teatrului Bulandra „FURTUNA”, după William Shakespeare, regie, muzică şi versuri Ada Milea;

Premiul special al juriului se acordă spectacolului „TOXIC” de Bruce Kane, traducerea şi regia Florin Piersic jr. – producție a Teatrului Toma Caragiu Ploiești – pentru umorul şi sinceritatea cu care demonstrează că, atât în dragoste, cât şi în teatru, contrariile se atrag :)

În cele 7 zile de festival, publicul a putut viziona la Cinema Astra și 11 filme, 5 sub umbrela Actori renumiți în filme clasice de comedie: Sabrina, din 1954, în regia lui Billy Wilder cu Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden, The Nutty Professor, un clasic de și cu Jerry Lewis, Its a Mad Mad Mad Mad World, regizat de Stanley Kramer, cu Spencer Tracy, The Apartament, cu Jack Lemmon și Shirley MacLaine și Good Morning, Vietnam, cu Robin Williams și 6 filme românești, secțiune prezentată de CINEMARATON: filmele pentru copii Maria Mirabela și Dumbrava Minunată, Asfalt Tango, Sieranevada, 6,9 pe scara Richter și capodopera Filantropica.

Organizatori: Asociația Culturală Fanzin și Teatrul Sică Alexandrescu Brașov.

Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Primăria Municipiului Brașov.

Sponsori: Zizin Ape Minerale Naturale, Elmas, Coresi Shopping Resort, Elecon, Ana Hotels, Romarg, Provideo, Cinemaraton

Partener culinar: Sergiana Poiana Mărului

Parteneri media: Magic FM, AGERPRES, IQads, Liternet, Observator Cultural, Propagarta, Ziarul Metropolis, fwdBV, BizBrasov, mytex.ro, Transilvania Expres, Zile și Nopți

Credit foto: Florin Ghioca.

