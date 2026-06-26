Primele unelte și accesorii pentru casă Parkside au fost produse în 1996 și, în prezent, Parkside a devenit cel mai bine vândut brand de bricolaj din Europa, conform unui studiu realizat de Euromonitor. În România, produsele Parkside au devenit cunoscute și mai apoi foarte îndrăgite, datorită performanței ridicate, fiabilității și raportului excelent calitate preț, acum 15 ani, odată cu intrarea pe piață a magazinelor Lidl. Astfel, de 15 ani Parkside susține românii și planurile lor DIY, iar în țările cu o mai lungă istorie Lidl, clienții aniversează anul acesta 30 de ani în care Parkside le-a fost alături pentru a își pune în aplicare planurile și proiectele pentru casă și gospodărie.

30 de ani de proiecte devenite realitate

Parkside a început cu o convingere îndrăzneață: să sprijine pasionații de bricolaj, grădinărit și renovare să-și îndeplinească pe cont propriu și cu succes proiectele visate. Pas cu pas și pentru că a răspuns eficient acestor nevoi, Parkside a devenit lider de piață în toată Europa în domeniul DIY. Mai ales în perioadele cu costuri de trai crescute, mulți oameni decid să efectueze singuri lucrările din casă sau grădină. În plus, tendința către sustenabilitate, consum conștient și conservarea resurselor, îmbinată cu motivația de a face lucrurile cu propriile forțe, îi determină pe cât mai mulți să înceapă proiecte de meșterit acasă. Aici intervine Parkside, cu o gamă variată de unelte de înaltă calitate la cel mai bun preț.

O aniversare plină de surprize

După ce campania „THE PULL”, în care o bormașină wireless Parkside de 12V a tras cu puterea sa cel mai mare avion de pasageri din lume, un Airbus A380, a intrat în Cartea Recordurilor, brandul de articole de bricolaj se pregătește pentru o altă aventură pentru a marca aniversarea celor 30 de ani de la înființare.

Cu această ocazie, Parkside lansează o campanie integrată sub motto-ul „Sărbătorit la putere maximă!”, care nu numai că onorează istoria mărcii, dar vine și cu multe noutăți pentru pasionații de produse DIY: oferte speciale, promoții pe rețelele sociale și tombole. Startul promoțiilor se dă la mijlocul lunii iulie, și acestea vor dura până la finalul lunii septembrie. Marca aduce în prim-plan „Parkside Gold Edition”, dar și ediții limitate ale unor produse Lidl, personalizate în stilul consacrat al brandului. În plus, clienții pot beneficia și de reduceri la gustări perfecte pentru prima masă a zilei, disponibile în magazine tot de la jumătatea lunii iulie.

„30 de ani de Parkside sunt dovada calității noastre. Am adus bricolajul, între oameni, în centrul societății. A apărut și o adevărată comunitate de „Parksideri”, care se inspiră reciproc și se motivează cu sfaturi și trucuri pentru următorul proiect DIY. Mulțumirile noastre se îndreaptă către milioanele de clienți care și-au pus încrederea în noi timp de trei decenii și ne arată în fiecare zi că: Împreună, putem reuși!”, spune Robin Ruschke, Director de Marketing la Lidl International.

Povestea de succes a mărcii Parkside

Parkside a fost fondată în 1996, iar numele mărcii vine chiar de la strada Parkside din Londra, aflată în apropierea sediului central Lidl United Kingdom. La început, s-a lansat cu o gamă completă dedicată pasionaților de bricolaj, extinzându-și ulterior portofoliul și cu produse pentru îngrijirea grădinii.

Pentru proiecte mai complexe, gama Parkside Performance a fost introdusă pentru a oferi un plus de putere și eficiență, fiind special concepută pentru meșterii experimentați.

În 2023, Arnold Schwarzenegger a devenit ambasadorul Parkside, motivându-i pe oameni să își transforme ideile în realitate prin propriile forțe. Astăzi, Parkside nu este doar un simplu nume pe o etichetă, ci o comunitate puternică de „Parksideri” cu o prezență solidă în social media.

Parkside este recunoscut și drept cel mai bine vândut brand de bricolaj de către Euromonitor, iar din 2022 a devenit un brand-ancoră independent și una dintre cele șase lumi tematice din zona de non-food, definite de Lidl.

Produsele se găsesc și la Kaufland din 2023.