Datorită imaginilor digitale detaliate și integrării cu soluțiile CAD/CAM, medicii pot planifica intervențiile cu un grad ridicat de precizie și pot optimiza colaborarea cu laboratorul dentar. Dacă analizezi opțiunile disponibile și te interesează pentru un scanner intraoral preț, accesorii, servicii de mentenanță, ia în considerare nu doar costul echipamentului, ci și funcționalitățile, acuratețea scanării, compatibilitatea software și suportul tehnic oferit de furnizor.

Cum contribuie scanarea intraorală la succesul tratamentelor implanto-protetice?

Scanarea intraorală permite obținerea unui model digital tridimensional al cavității orale, fără utilizarea materialelor clasice de amprentare. Acest model poate fi utilizat pentru:

planificarea restaurărilor protetice;

proiectarea coroanelor și punților pe implanturi;

realizarea ghidurilor chirurgicale;

comunicarea rapidă cu laboratorul dentar.

Procesul este mai confortabil pentru pacient și permite verificarea imediată a calității scanării, reducând necesitatea repetării procedurilor.

Precizie mai mare în transferul poziției implanturilor

Unul dintre cele mai importante avantaje ale tehnologiei digitale este reproducerea fidelă a poziției implanturilor. În implantologia modernă, chiar și diferențele foarte mici pot influența adaptarea restaurării protetice. Scanarea digitală oferă imagini detaliate și permite corectarea imediată a eventualelor zone incomplete înainte ca datele să fie transmise laboratorului. În multe situații clinice, amprentele digitale oferă o acuratețe comparabilă cu metodele convenționale, iar pentru restaurările parțiale reprezintă o soluție predictibilă și eficientă.

Planificarea tratamentului devine mai eficientă

Modelul digital obținut prin scanare poate fi integrat în software-uri dedicate planificării implantologice. Astfel, medicul poate analiza:

poziția implanturilor;

spațiul protetic disponibil;

relațiile ocluzale;

anatomia țesuturilor moi.

Iată o abordare ce facilitează realizarea unui plan de tratament personalizat și reduce riscul apariției unor erori în etapele următoare.

Comunicare mai rapidă cu laboratorul dentar

În locul transportului unei amprente fizice, fișierul digital poate fi transmis aproape instantaneu către laborator. Acest lucru aduce numeroase beneficii:

reducerea timpului de lucru;

eliminarea riscului deformării amprentei;

comunicare mai eficientă între medic și tehnician;

posibilitatea efectuării rapide a eventualelor modificări.

Fluxul digital contribuie astfel la scurtarea timpului necesar realizării lucrărilor protetice.

Mai mult confort pentru pacient

Mulți pacienți resimt disconfort în timpul amprentelor convenționale, în special cei cu reflex de vomă accentuat. Scanarea intraorală elimină utilizarea materialelor de amprentare și reduce timpul petrecut pe scaunul stomatologic. În plus, imaginile digitale pot fi afișate imediat pe monitor, facilitând comunicarea cu pacientul și explicarea planului de tratament.

Este scanarea intraorală potrivită pentru toate cazurile?

Tehnologia digitală este utilizată cu succes într-o gamă foarte largă de tratamente implanto-protetice. Totuși, în cazul reabilitărilor complexe pe întreaga arcadă, acuratețea poate varia în funcție de scanner, strategia de scanare și experiența operatorului. Literatura de specialitate arată că rezultatele sunt, în general, foarte bune din punct de vedere clinic, însă alegerea tehnicii trebuie adaptată fiecărui caz în parte.

Cum alegi un scanner intraoral pentru implantologie?

Dacă intenționezi să investești într-un astfel de echipament, este recomandat să analizezi mai multe criterii:

acuratețea scanării;

viteza de captură;

ușurința în utilizare;

compatibilitatea cu software-urile CAD/CAM;

integrarea cu sistemele utilizate de laborator;

serviciile de instruire și suport tehnic.

O soluție bine aleasă poate optimiza întregul flux digital al cabinetului și poate contribui la eficientizarea activității pe termen lung.

Beneficiile digitalizării în implantologia modernă

Integrarea tehnologiei digitale aduce avantaje atât medicului, cât și pacientului. Printre cele mai importante beneficii se numără:

precizie ridicată în realizarea restaurărilor;

reducerea timpului necesar tratamentului;

confort sporit pentru pacient;

comunicare eficientă cu laboratorul;

arhivarea digitală a cazurilor;

predictibilitate mai mare în planificarea și executarea tratamentelor.

Avantajele menționate explică de ce tot mai multe cabinete aleg să implementeze fluxuri digitale complete în practica de zi cu zi.

Tehnologia digitală transformă modul în care sunt planificate și realizate tratamentele implanto-protetice, oferind medicilor instrumente care contribuie la creșterea preciziei și eficienței. Scanarea intraorală facilitează obținerea unor modele digitale detaliate, optimizează colaborarea cu laboratorul și îmbunătățește experiența pacientului. Alegerea unui echipament performant, adaptat nevoilor cabinetului, reprezintă o investiție importantă pentru dezvoltarea unei practici moderne și pentru obținerea unor rezultate clinice predictibile.

Acest material are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical sau decizia clinică a specialistului. Utilizarea scannerului intraoral trebuie realizată conform instrucțiunilor producătorului, cu respectarea protocoalelor de calibrare și control al calității. Pentru fiecare caz, evaluarea individuală de către medicul stomatolog sau implantolog este obligatorie.

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