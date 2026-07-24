Cum a început incidentul din Suceava

Conform informațiilor furnizate de polițiști, incidentul a fost semnalat prin apel la 112, la ora 19.06. Martorii au raportat că un adolescent care circula cu o trotinetă electrică a fost lovit de un autoturism, după care șoferul a părăsit locul faptei, relatează publicația locală Suceava News Online.

Victima, un băiat de 14 ani, a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean Suceava. Medicii au constatat că adolescentul a suferit contuzii la mâini și picioare, iar rănile necesită între două și patru zile de îngrijiri medicale.

Investigațiile inițiale au scos la iveală detalii tulburătoare. Potrivit Suceava News Online, anchetatorii au concluzionat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Șoferul, identificat rapid ca fiind un bărbat de 51 de ani din Suceava, l-ar fi lovit intenționat pe adolescent după un conflict în trafic.

Polițiștii au descoperit că incidentul a început în jurul orei 18.55, când tânărul i-ar fi făcut semne obscene șoferului unui autoturism Dacia Spring.

Bărbatul l-ar fi urmărit pe adolescent timp de aproximativ doi kilometri

Furios, bărbatul l-ar fi urmărit pe adolescent timp de aproximativ doi kilometri, plecând din comuna Ipotești și ajungând până pe strada Madrid din Suceava.

Acolo, șoferul ar fi acroșat trotineta electrică cu partea laterală stângă a mașinii, aruncând adolescentul pe asfalt. Potrivit anchetatorilor, după ce victima a căzut, bărbatul i-ar fi aplicat și o lovitură, după care a părăsit locul faptei, scrie Suceava News Online.

Autoturismul folosit la comiterea faptei a fost identificat, examinat criminalistic și indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

În baza probelor administrate, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de bărbatul de 51 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor și lovire sau alte violențe. Șoferul fost arestat pentru 30 de zile, scrie TVR Info.

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