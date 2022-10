Poate că astfel de credite sunt mai populare, dar asta nu înseamnă că sunt și cele mai avantajoase, mai ales în vremuri grele. Dacă nu ai aflat până acum, îți spunem noi: există și împrumuturi care nu depind de ROBOR – sau de alte dobânzi variabile.

CÂT AU CRESCUT RATELE ÎN 2022 DIN CAUZA ROBOR

De interes pentru populație este creșterea ratelor în contextul creșterii ROBOR. Vom lua ca exemplu un credit Prima Casă, în valoare de 187.000 de lei. Astfel, rata în octombrie 2021 era de 954 lei, dar a crescut la 1.455 lei în iunie 2022. Iată că diferența este semnificativă, cauza principală fiind majorarea ROBOR, de la 1,79% la 5,99%, în perioada analizată.

Creditele bancare mai noi, cu dobândă variabilă, depind de un alt indice – IRCC. Și acesta s-a apreciat în ultimul an, într-un ritm mai lent, ce-i drept: de la 1,66% la 4,82%. Adevărul este că acesta are doar o întârziere de 3-6 luni în a reflecta majorarea, pentru că are o altă formulă de calcul. Asta nu înseamnă că ratele sunt mai la adăpost dacă depind de IRCC, ci doar că se scumpesc mai târziu decât cele care iau în calcul ROBOR-ul. Și la fel este și cu ieftinirea.

AȘADAR, CARE POATE FI SOLUȚIA?

Vrei să scapi de ROBOR sau de orice altă dobândă variabilă? Vrei să ai parte de predictibilitate? Vrei să ai rata neschimbată și să plătești în fiecare lună aceeași sumă? Poți opta pentru un credit cu dobândă fixă!

Recomandări Achiziție de 82 de milioane de euro: Guvernul vrea să cumpere 300.000 de paturi și 135.000 de saci de dormit „în contextul pericolului unui accident nuclear”

Asociatia non-profit CAR UNIVERSAL TM oferă împrumuturi cu dobândă fixă (12% pe an), aceasta fiind una dintre cele mai mici de pe piața de CAR-uri și IFN-uri. În plus, la aceștia dobânda penalizatoare este de doar 15% pe an în caz de neplată la termen, în timp ce la alți creditori poate ajunge și la 4.000% pe an. Iar dacă faci rost mai repede de suma restantă, află că percep un comision de 0% pentru rambursare anticipată și nu sunteți penalizat dacă doriți să achitați împrumutul mai repede.

Scurt calcul: pentru 10.000 de lei împrumutați de la noi, pe doi ani, rata lunară este de 555 de lei. Dacă te-am convins de avantajele unui credit cu dobândă fixă, independent de ROBOR, nu ezita să ne contactezi!

