Schema prin care erau reutilizate sticlele

Un bărbat de 33 de ani, fost angajat al unui supermarket din Salzburg, a fost acuzat că a exploatat sistemul de returnare a ambalajelor în beneficiul său.

Potrivit anchetei, acesta ar fi preluat sticle goale aduse de clienți la automatele de colectare și le-ar fi introdus din nou în sistem. Pentru fiecare sticlă, aparatul emitea un bon de valoare, pe care acesta îl încasa ulterior la casa de tip self-service.

Conform publicației Merkur, faptele ar fi avut loc pe o perioadă de aproximativ 6 luni, între septembrie 2025 și februarie 2026. În tot acest timp, tânărul ar fi repetat schema de mii de ori, fiind estimate peste 10.000 de ambalaje reutilizate.

Prejudiciul total calculat de companie se ridică la aproximativ 3.500 de euro.

Cum a fost descoperită frauda

Un detectiv de magazin ar fi sesizat comportamentul neobișnuit al angajatului. Ulterior, conducerea supermarketului a demarat verificări interne, iar cazul a fost raportat autorităților.

Bărbatul a fost concediat și trimis în fața instanței din Salzburg, fiind acuzat de furt calificat.

În fața judecătorilor, apărarea a invocat dificultăți financiare ale inculpatului, care ar fi trebuit să își întrețină copiii și să sprijine un membru al familiei cu probleme de sănătate. Avocatul acestuia a declarat că situația personală a fost factorul declanșator al faptelor. Inculpatul și-a recunoscut faptele și și-a exprimat regretul: „Îmi pare foarte rău. Nu voi mai face niciodată așa ceva.”

Având în vedere că prejudiciul a fost recuperat integral și că inculpatul a cooperat cu ancheta, bărbatului i s-a propus efectuarea a 100 de ore de muncă în folosul comunității, măsură pe care acesta a acceptat-o.

la sfârșitul anului trecut, polițiștii au identificat în Strehaia, judeţul Mehedinţi, o rețea suspectată că a fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) prin reintroducerea repetată a ambalajelor în aparatele automate. Prejudiciul a depășit un milion de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE