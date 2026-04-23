Sute de nave au rămas blocate în Strâmtoarea Ormuz după începerea războiului din Iran

Peste 20.000 de marinari sunt captivi în Golful Persic, afectați de tensiunile intense dintre Statele Unite și Iran. Sute de nave stau în așteptare în Strâmtoarea Ormuz, iar echipajele lor trăiesc zilnic sub presiunea unui posibil atac.

Ce spune căpitanul unei nave blocate în Strâmtoarea Ormuz de peste 50 de zile

Căpitanul Raman Kapoor, aflat de 54 de zile în zonă, a vorbit despre cele mai mari provocări și pericole din zonă și a povestit cum arată viața pe ambarcațiunea blocată.

„De 54 de zile suntem blocați aici, în această zonă de conflict. Iar cel mai important aspect, cel mai îngrijorător, îl reprezintă incertitudinea și neputința, precum și șederile prelungite și repatrierea amânată, toate aceste aspecte sunt extrem de îngrijorătoare în acest moment”, a explicat el, potrivit Antena 3 CNN.

Căpitanul a descris atmosfera tensionată de la bord

Kapoor a descris atmosfera tensionată de la bord și mărturisește că membrii echipajului său sunt permanent în alertă și verifică zonele din jur, uitându-se după drone sau alte ambarcațiuni suspecte.

„Echipajul meu se află sub o presiune constantă de când a început războiul, întrucât suntem blocați în această zonă de conflict. Și nu prea putem face nimic, iar, după cum puteți vedea și pe ecran, în jurul nostru se află sute de nave”, a mai precizat el.

Iranul a capturat două nave în Strâmtoarea Ormuz

Două nave internaționale au fost capturate de Gardienii Revoluției în Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol.

Potrivit autorităților iraniene, navele ar fi încercat să traverseze zona fără autorizația necesară, fiind redirecționate către coasta Iranului.

Teheranul a subliniat că toate navele care traversează această strâmtoare trebuie să obțină permisiunea prealabilă. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a declarat:

„Un armistițiu complet are sens doar dacă nu este încălcat printr-o blocadă navală (…), redeschiderea Strâmtorii Ormuz este imposibilă atât timp cât armistițiul este încălcat pe față”, a transmis el.

Casa Albă, prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, a explicat că această acțiune a Iranului nu încalcă armistițiul, deoarece „nu era vorba de nave americane sau israeliene. Erau două nave internaționale”.

Trei nave cargo au fost atacate miercuri în Strâmtoarea Ormuz

Trei nave comerciale, inclusiv un petrolier grecesc și un cargou sub pavilion Panama, au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, miercuri. Garda Revoluționară Iraniană este suspectată de implicare.

Firma de informații maritime Vanguard, citată de BBC, a raportat că Garda Revoluționară Islamică a somat cargoul să „arunce ancora”. Nava a suferit „avarii la corp și cazare” în urma incidentului.

Atacul a avut loc în timpul tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru transportul maritim internațional.

Primul atac a implicat nava cargo grecească Epaminondas, care nu transmitea semnal detectabil în timpul traversării strâmtorii, potrivit datelor AIS consultate de Marine Traffic.

Conform UK Maritime Trade Operations Centre și Vanguard, IRGC a deschis focul asupra navei, provocând daune semnificative punții. La doar 8 mile de coasta Iranului, o a doua navă comercială a fost atacată. UKMTO a raportat că nava nu a suferit daune, iar echipajul este „în siguranță și identificat”.

