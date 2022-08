Germania a luat locul Italiei și Spaniei de unde, în anul 2008 românii trimiseseră peste 2,5 miliarde de euro.

Germania primește tot mai muți români. De la muncitori în construcții și agricultură, până la ingineri și medici. Românii preferă această țară pentru că sunt plătiți bine și au contracte de muncă stabile.

Un aspect important este faptul că, spun specialiștii profilul muncitorului român s-a schimbat. Dacă în trecut, românii mergeau cel mai des în Germania pentru munca în agricultură, acum în Germania lucrează mulți români plătitori de taxe, cu studii superioare.

Orașul din Germania unde se câștigă cele mai bune salarii

Un studiu realizat în anul 2021 de către Gehalt, a analizat 750.848 de date salariale de la angajații din Germania și a evaluat salariile în funcție de fiecare land și oraș în parte.

În clasamentul landurilor, se pare că Baden-Württemberg se află pe primul loc, cu un venit mediu de aproximativ 46.600 de euro pe an, ceea ce înseamnă că angajații din această regiune câștigă cu aproape opt procente peste media națională. Salarii atractive sunt și în Hessa, cu o medie de aproximativ 46.300 de euro pe an, dar și în Hamburg, unde salariul mediu este de 45.600 de euro pe an.

În ceea ce privește cele mai mari salarii, landul Hessa este pe primul loc, datorită poziției excepționale a orașului Frankfurt am Main ca metropolă financiară influentă.

Unde ajung banii trimiși de români

Banii pe care românii îi trimit în țară susțin consumul, dar și stabilitatea monedei naționale.

Specialiștii în economie, spun că o parte din banii trimiși în România, dacă familia este mai înstărită, merg spre imobiliare, spre case, îmbunătățirea nivelului de trai, lucruri care contează în imaginea publică a familiei.

