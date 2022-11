Smart shopping. Operațiunea: coșul de cumpărături

Am ales să nu mai pierd timpul aiurea. Scepticii spun că timpul nostru s-a „comprimat”, alții susțin că viața e mai trepidantă, pentru toți, sarcinile sunt mai multe și, cel mai probabil, ne-am dat seama că am exagerat când am încercat să ne transformăm în superoameni și să le facem pe toate, repede, bine, perfect. Mulți ne-am întors la matcă, la cele simple și nesofisticate. Magazinul PENNY de lângă casă este ca o gură de aer familiar, pe care îl recunoști dintr-o mie. Vii la PENNY și știi că economisesti nu doar bani, ci si timp. Nu pierzi timpul printre rafturi și găsești imediat tot ce ai pe lista de cumpărături.

Am ales să trăiesc sustenabil și sunt atent/ă la cei ce susțin mediul înconjurător. Am inundat pământul până la refuz cu pungi de plastic care se descompun în câteva decenii, cel puțin. Pentru că plasticul nu există în natură, microorganismele nu-l pot descompune eficient, legăturile chimice din materialele plastice nefiind „familiare” bacteriilor din natură. Așa că am ales PENNY pentru că pungile lor sunt fabricate din materiale biodegradabile realizate din ingrediente 100% compostabile, obținute din materii prime vegetale.

Recomandări PNL și PSD și-au împărțit angajații din conducerea filialelor ICR. Cine a susținut-o în funcție pe directoarea de la Londra, cea cu apartament de 6.500 de lire

Am ales să nu mă mai las influențat/ă de reclame agresive. În sfârșit, știm ce vrem. Ne uităm, desigur, la mesajele publicitare, ele sunt deja parte din viața noastră cotidiană, dar alegerile sunt trecute prin filtrul personal al experiențelor. De pildă, știm deja că prețul mic nu înseamnă neapărat calitate scăzută, ci secrete de management intern și al unei eficiențe operationale în tot lanțul de aprovizionare.

Am ales să mă vindec de sindromul „câine surd la vânătoare”. Nu mai facem cumpărături „după ureche”, lumea digitală ne-a deschis noi orizonturi, iar aplicațiile pentru shopping devin prietenii de nădejde ai cumpărătorului isteț care vrea să economisească timp, bani și să aibă o listă de cumpărături în aplicație care-i face viața mai ușoară. Aplicația PENNY te ajută să cumperi exact ceea ce ai nevoie, fără a risipi.

Am ales să recunoaștem și să apreciem eficiența operațională. Marile lanțuri de discounteri, cum este PENNY, și-au creat propriile mărci de produse a căror calitate este atent controlată, având un preț avantajos pentru client. În plus, multe dintre produse sunt prezentate pe raft în cutii sau baxuri, ceea ce înseamnă că stocurile sunt depozitate direct în magazin, iar aspectul standardizat și managementul simplu al spațiului sunt un plus pentru clienți. Mai mult, aprovizionarea magazinelor PENNY se face prin depozite centrale, care permite transportul mărfurilor de la producător la depozit cu autocamioane de mare capacitate, complet încărcate. Acest lucru scade costul transportului și se reflectă în prețul produsului. Iar aceasta este chintesența smart-shoppingului modern, care va face diferența dintre un cumpărător stresat și anxios, rătăcit printre rafturi și cel informat și orientat, care știe de unde să-și facă toate cumpărăturile eficient și economic.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Șocant ce a urmat

Playtech.ro Imagini HALUCINANTE! Cum arăta Anamaria Prodan înainte de căsătoria cu Reghe. Nu o recunoşti, zici că e altă persoană

Viva.ro Cine este Ahlam Albashir, femeia care a pus bomba în Istanbul. Terorista a ucis 6 oameni și a rănit 81

Observatornews.ro Un poliţist din Cluj, acuzat că a violat o tânără în timpul unei petreceri. Iubitul femeii se afla într-o cameră alăturată şi nu a auzit-o ţipând din cauza muzicii

Știrileprotv.ro Bărbatul care a violat două fetițe spune că a avut „oarecum” acordul lor. Cum a cunoscut-o pe mama lor

FANATIK.RO Orașul din țară cu cele mai mici facturi la căldură: ”Stăm în pantaloni scurți şi tricou”. Care e explicația

Orangesport.ro Răspuns oficial pentru Simona Halep! Judecătorul TAS i-a arătat portiţa de scăpare. Anunţ despre vinovaţi şi schimbarea suspendării | ULTIMA ORĂ

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2022. Gemenii vor trebui să țină cont de valorile pe care le prețuiesc cei din jur, ca să poată înțelege alegerile lor