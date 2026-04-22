„Make America Great Again” – va deveni gigantul pitic?

Chiar și cei mai apropiați aliați ai lui Trump încep să se distanțeze de el. Pare că lumea s-a săturat treptat de agitația permanentă venită din Washington. Cel puțin cinci evoluții arată că Statele Unite, sub conducerea imprevizibilă a președintelui lor, se află într-o izolare fără precedent în cei 250 de ani de existență.

Donald Trump (79 de ani) nu poate fi acuzat de lipsă de efort, susține Blick, care scrie că președintele Trump încearcă orice pentru a atrage atenția globală. Pe lângă conflictul cu Iranul, atacă Cuba, amenință cu ieșirea din NATO și a promis recent că va dezvălui în sfârșit secretele cercetărilor guvernamentale privind OZN-urile. Totuși, lumea pare să fi obosit de prezența sa constantă la Casa Albă.

Un sondaj recent realizat de platforma „Politico” arată că doar 12% dintre europeni mai văd SUA ca pe un aliat, în timp ce 36% le consideră o amenințare. Aceste cinci exemple evidențiază cum Trump pierde chiar și ultimii susținători, iar SUA se află într-o izolare istorică.

Macron preia conducerea în domeniul armamentului nuclear

Deși întâlnirile sunt încă informale, Paris, Berlin și Roma pregătesc, conform „Wall Street Journal”, un plan pentru cazul în care SUA se vor îndepărta de Europa. Acum două săptămâni, Trump a amenințat din nou că va retrage trupele americane din Europa, frustrat de lipsa sprijinului în deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Europa nu rămâne pasivă. Până în 2030, Uniunea Europeană vrea să devină complet independentă în materie de apărare. Președintele francez Emmanuel Macron (48) propune extinderea cât mai rapidă a scutului nuclear francez asupra întregului continent. Astfel, în cazul unui atac nuclear asupra unui stat membru, Franța ar răspunde în locul SUA.

La începutul săptămânii, Parisul a anunțat și un proiect comun cu Polonia pentru un sistem militar de sateliți, menit să reducă dependența de rețeaua americană Starlink, controlată de Elon Musk (54 de ani).

Chiar și cel mai apropiat prieten european al lui Trump schimbă tonul

Alexander Stubb (58 de ani), prietenul său de golf și președintele Finlandei, cunoscut drept „cel mai mare pro-american din Europa”, a devenit recent critic la adresa lui Trump. „Relația noastră cu SUA nu va mai fi niciodată la fel ca înainte”, a declarat Stubb pentru postul canadian CTV News.

În aparițiile sale recente, Stubb a transmis un avertisment implicit Washingtonului: Europa deține cel puțin 15% din obligațiunile de stat americane, ceea ce oferă un potențial uriaș de presiune economică.

Japonia relaxează legile privind exportul de arme din cauza lui Trump

De la al Doilea Război Mondial, Japonia nu a mai exportat arme. Marți, guvernul premierului Sanae Takaichi (65 de ani) a relaxat interdicția strictă privind exportul de armament. În viitor, Japonia va putea furniza partenerilor săi materiale letale de război, dacă va fi necesar.

Aceasta este o dovadă clară că Japonia nu mai vrea să se bazeze exclusiv pe protecția americană. Takaichi, care are o relație bună cu Trump, continuă negocierile cu China și Coreea de Sud pentru un acord de liber schimb, ca răspuns la disputele comerciale provocate de președintele american.

Berlinul se pregătește să producă arme în loc de mașini

Cancelarul german Friedrich Merz (70 de ani) i-a adus lui Trump, în vizita sa la Casa Albă, certificatul de naștere al bunicului său bavarez. Însă în loc de gesturi personale, acum trimite avertismente clare către Washington.

Referindu-se la tensiunile cu Cuba, Merz a subliniat că nu există motive pentru a ataca o altă țară „fără necesitate”. În același timp, industria germană, aflată în dificultate, se reorientează. Pe lângă rachetele Patriot produse în SUA, Germania va începe să fabrice și alte sisteme de armament.

Astfel, Germania, care a fost dezarmată după Al Doilea Război Mondial, devine un nou pol militar-industrial în contextul crizei americane.

Zelenski îi întoarce spatele lui Trump

Poate dispariția lui Viktor Orban (62 de ani) din peisaj, poate noile acorduri cu finanțatori arabi și fabrici de drone din Germania și Norvegia, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski (48 de ani) afișează în aceste zile o încredere de sine remarcabilă.

Zelenski transmite clar că nu mai are nevoie de SUA. Pe rețelele sociale, critică deschis faptul că Trump trimite echipa de negocieri la Moscova, nu la Kiev, considerând acest gest „lipsit de respect”. El susține că Vladimir Putin (73 de ani) îl manipulează pe președintele american: „Putin știe că eu sunt singurul care îl înțelege, de aceea vorbește doar cu Trump, nu și cu mine”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru BBC.

Ucraina produce acum o mare parte din armamentul său, însă o eventuală întrerupere a livrărilor americane ar afecta serios apărarea aeriană. Totuși, Zelenski pare hotărât să nu mai susțină poziția președintelui SUA.

Această nouă atitudine a liderului ucrainean reflectă clar o realitate: influența americană scade, iar pe scena mondială SUA devin tot mai mult un actor nepopular și izolat.