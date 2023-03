Trecerea la utilizarea energiei regenerabile s-ar putea realiza prin instalarea panourilor solare pe acoperișurile hotelurilor, dar și prin alte metode sustenabile. Iată câteva soluții care ar putea ajuta hotelurile să scadă costurile de operare:

Utilizarea energiei solare

Instalând panouri solare pe acoperișuri sau la nivelul solului, hotelurile de la munte sau de pe litoral pot genera energie electrică. Instalarea nu durează mai mult de 3 săptămâni, hotelul nu trebuie închis pe perioada lucrărilor, iar cheltuielile se vor amortiza în maximum 5 ani. În plus, tehnologia avansează pe zi ce trece, iar costurile pentru panourile fotovoltaice scad de la an la an, făcând energia solară din ce în ce mai accesibilă.

Utilizarea energiei geotermale

Deși este mai scumpă și mai puțin populară, energia geotermală poate fi o altă soluție sustenabilă pentru hoteluri. Aceasta este stocată în apă caldă subterană și este disponibilă în locațiile unde există izvoare termale naturale. Prin urmare, hotelurile situate în zone cu izvoare termale ar putea lua în considerare pe viitor valorificarea energiei geotermale pentru a reduce costurile de operare.

Utilizarea biocombustibililor

Biomotorina este din ce în ce mai populară și, totodată, o soluție sustenabilă. Aceasta se obține din deșeuri organice și poate fi utilizată pentru a alimenta vehiculele, dar și instalațiile de încălzire ale unui hotel. Acest lucru este și mai rentabil dacă hotelul este poziționat într-o zonă rurală sau lângă o fermă unde se produce o cantitate mare de deșeuri organice.

Utilizarea energiei eoliene

Deloc în ultimul rând, hotelurile pot profita de energia eoliană. Deși ar fi costisitor să își construiască propriul parc eolian astfel încât să poată produce toată energia electrică de care are nevoie, dacă hotelul este situat într-o zonă cu vânt, această soluție ar putea deveni extrem de practică și rentabilă pe termen lung. Din fericire, an de an, costurile pentru construirea unui parc eolian scad, lucru care ar putea facilita în viitor implementarea acestei soluții.

Pe lângă toate aceste soluții, hotelurile pot apela și la alte metode care contribuie la reducerea costurilor cu utilitățile. Se pot utiliza becurile LED, sistemele de automatizare a clădirilor, prizele inteligente și multe altele. Nu trebuie uitat că turiștii încep să prețuiască hotelurile care dau dovadă de responsabilitate și vor ajunge să le prefere pe cele care funcționează cu energie regenerabilă. Prin urmare, deși poate fi o investiție considerabilă, trecerea la energie sustenabilă le va aduce în viitor mai mulți clienți.

