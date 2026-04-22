Prezența TNB la această întâlnire teatrală internațională se înscrie în contextul  unei foarte bune și vechi relații de colaborare cu Teatrul Național din Budapesta, unde TNB a prezentat spectacolele DOUĂ LOTURI, FURTUNA și GERTRUDE în cadrul edițiilor Festivalului MITEM  din 2014, 2015 și, respectiv, 2025. 

Principiile MITEM au rămas neschimbate de la lansare: organizăm un festival de teatru deschis, unde se realizează un dialog autentic, se formează conexiuni și au loc dezbateri deschise și curajoase. Festivalurile europene devin din ce în ce mai exclusiviste și orientate spre o singură direcție, în timp ce diversitatea este trăsătura definitorie a evenimentului nostru”, a subliniat Attila Vidnyánszky, fondatorul MITEM și directorul general al Teatrului Național din Ungaria, în cadrul unei conferințe de presă susținute recent la Budapesta. Potrivit lui Vidnyánszky, devine din ce în ce mai dificil să găsești producții teatrale în Europa de Vest, deoarece „teatrele se transformă treptat în câmpuri de luptă politică”.

Festivalul se deschide cu piesa Richard al III-lea de Shakespeare, o producție de referință a  Trupei „Harag György” a Teatrului de Nord din Satu Mare (regia: István Albu), și se va încheia cu aceeași piesă, în versiunea Teatrului Gesher din Israel. Vor mai fi  prezente la MITEM 13, printre  altele,  Teatrul La Colline din Franța (”The Thought Characters”, în regia lui Valère Novarina), Teatrul Dramatic din Plovdiv (cu spectacolul ”Oedip și profeții” semnat de Diana Dobreva),  Teatrul Național Sîrb din Belgrad (cu ”Bolnavul închipuit”), Teatrul de Stat Tătar „Galiaskar Kamal” din Kazan ș.a. Într-o secțiune specială sunt programate spectacole cu participarea unor companii tătare, scoțiene, catalane, frizone și ale turcilor din Macedonia de Nord. 

Spectacolul MARY STUART de Robert Icke* (adaptare după faimoasa piesă istorică a lui Schiller) pe care TNB îl va prezenta în cadrul MITEM propune o explorare intensă a marilor conflicte istorice și personale, sub bagheta unui regizor care a fost întotdeauna atras de reinterpretările contemporane ale marilor texte clasice, un maestru care continuă să fascineze și să provoace noi generații de spectatori: Andrei Șerban. MARY STUART e drama a două femei puternice, Mary și Elizabeth – două regine, a Scoției, și, respectiv, a Angliei. Ambele ajung la o confruntare cu consecințe extreme ale puterii. Coagulată în jurul conceptului de dualitate, acțiunea acestui thriller istoric pare desprinsă din realitatea prezentului nostru: manipularea, jocurile de culise pentru supremația politică și religioasă au scris istoria.

Spectacolul MARY STUART a obținut șapte nominalizări la Premiile UNITER 2025 (pentru cel mai bun spectacol, pentru regie, scenografie, actriță în rol principal, actor în rol secundar, muzică și video design); Raluca Aprodu a obținut Premiul pentru Teatru în cadrul Galei Premiilor Radio România Cultural 2025. Spectacolul a fost prezentat în deschiderea Festivalului Internațional de Teatru de la Kielce (Polonia) în cadrul ediției românești a programului „Gra z Kantorem” în octombrie 2025 și a participat la cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale de la Chișinău (septembrie 2025).

Presa de specialitate și succesul imens de public  au consacrat, pe bună dreptate  acest spectacol drept ”marele spectacol istoric de actualitate al stagiunii (…). Andrei Șerban e, pur și simplu, regal, scriind, cu venerabil har recunoscut universal, încă o pagină importantă de istorie a Teatrului Național din București.”

Iată și echipa care va susține la Budapesta reprezentația cu MARY STUART din seara zilei de 28 aprilie 2026: Raluca Aprodu, Ofelia Popii, Mihai Călin, Florin Aioane,  Conrad Mericoffer, Marius Bodochi, Emilian Oprea, Mihai Calotă, Ciprian Nicula, Florin Călbăjos.  

Spectacolul, susținut în limba română, va fi titrat în limbile maghiară și engleză. 

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul Teatrului Național din Budapesta. 

*Regia: Andrei Şerban; Regizor asociat: Dana Dima; Decorul: Helmut Stürmer; Costumele: Corina Grămoșteanu; Muzica: Alexei Ţurcan; Video: Andrei Cozlac; Lighting design: Cristi Niculescu; Sound design: Liviu Stoica. 

Asistent regie: Corina Mihaela Predescu; Asistent scenografie: Șteff Chelaru; Asistent Lighting design: Daniel Mateescu. Consultant artistic: Ilinca Radulian; Producător delegat: Mădălina Ciupitu.

Foto: Florin Ghioca

