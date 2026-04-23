Paolo Zampolli, emisar și om de afaceri de origine italiană, a declarat pentru FT: „Confirm că le-am sugerat lui Trump și [președintelui FIFA, Gianni] Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt de origine italiană și ar fi un vis să văd echipa Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri la activ, aceștia au palmaresul necesar pentru a justifica participarea”.

Propunerea ar avea scopul de a repara relațiile tensionate dintre Trump și premierul Italiei, Giorgia Meloni, după ce aceștia au intrat în conflict din cauza criticilor lui Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea legate de războiul din Iran.

Italia a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, pierzând în martie cu 4-1 la loviturile de departajare împotriva Bosniei și Herțegovinei în finala barajului.

În schimb, Iranul și-a reafirmat, miercuri, intenția de a participa la turneu. La începutul lunii aprilie, autoritățile iraniene au cerut FIFA să mute meciurile echipei lor din SUA în Mexic, însă nu au primit încă un răspuns oficial.

Casa Albă, FIFA, Federația Italiană de Fotbal (FIGC) și Federația Iraniană de Fotbal (FFIRI) nu au oferit comentarii pe marginea propunerii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE