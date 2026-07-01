În ultimii ani, piața de marketing digital din România s-a maturizat accelerat. Companiile caută tot mai des parteneri care pot integra strategia, creația, media buying-ul și analiza datelor într-un singur ecosistem, motiv pentru care modelul de agenție full-service devine tot mai relevant.

În acest context, Started Agency publică prima ediție a Barometrului Performanței în Publicitatea Digitală, un proiect de cercetare care își propune să ofere industriei o imagine bazată pe date reale, nu pe estimări sau tendințe globale.

O piață care investește mai puțin, dar obține rezultate mai bune

Concluzia principală a raportului este una care contrazice percepția generală potrivit căreia reducerea investițiilor în publicitate conduce inevitabil la rezultate mai slabe.

Comparativ cu primul semestru al anului 2025, analiza arată că:

  • investițiile totale în publicitate digitală au scăzut cu 9,9%;
  • numărul conversiilor generate a crescut cu 28%;
  • costul mediu per achiziție s-a redus cu 29,6%;
  • rata medie de conversie a crescut cu 30,5%.

Potrivit autorilor studiului, piața nu traversează o perioadă de contracție, ci una de maturizare, în care bugetele sunt distribuite mai eficient, iar accentul se mută de la vizibilitate la performanță măsurabilă.

Date agregate din peste 560 de conturi administrate în România

Barometrul este construit exclusiv pe baza datelor agregate provenite din conturile administrate de Started Agency în perioada ianuarie–iunie 2026.

În total, cercetarea include:

  • 564 conturi de publicitate analizate;
  • peste 5,64 milioane EUR investiți;
  • peste 2,3 miliarde de impresii;
  • peste 1 milion de conversii generate prin Google Ads, Meta Ads și TikTok Ads.

Analiza compară rezultatele din prima jumătate a anului 2026 cu aceeași perioadă a anului precedent, folosind aceeași metodologie pentru toate platformele analizate.

Meta, Google și TikTok urmează direcții diferite

Raportul evidențiază faptul că fiecare platformă a evoluat diferit în prima jumătate a anului.

Meta Ads și Google Ads au înregistrat scăderi ale investițiilor, însă eficiența campaniilor a crescut semnificativ, costurile de achiziție reducându-se, iar rata de conversie îmbunătățindu-se.

În același timp, TikTok Ads continuă să atragă investiții suplimentare și își consolidează poziția ca platformă cu potențial ridicat pentru campaniile orientate spre performanță.

Potrivit autorilor raportului, diferențele dintre platforme arată că piața începe să își adapteze strategiile în funcție de obiectivele reale de business, nu doar de volumul de trafic sau de notorietate.

Patru schimbări care definesc piața în 2026

Pe baza datelor analizate, raportul identifică patru tendințe majore care influențează evoluția marketingului digital din România:

  • consumatorii au devenit mai selectivi și reacționează mai bine la reclame relevante;
  • direcționarea campaniilor este mai matură și mai eficientă;
  • bugetele migrează către campanii orientate spre rezultate măsurabile;
  • TikTok Ads intră într-o etapă de maturitate comercială și devine o opțiune importantă pentru companiile care urmăresc performanța.

Concluzia cercetării este că piața nu mai recompensează simpla prezență în online, ci capacitatea brandurilor de a transforma investițiile în rezultate concrete.

De la performance marketing la o agenție full-service

Started Agency și-a extins în ultimii ani portofoliul de servicii, evoluând către un model de agenție full-service de marketing digital.

În prezent, compania oferă servicii integrate care includ strategie digitală, producție creativă, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopify, Social Media, Email Marketing și Tracking & Analytics.

Pe lângă activitatea de consultanță și implementare, agenția dezvoltă și proiecte de cercetare dedicate industriei prin intermediul Academiei Started.

Barometrul Performanței în Publicitatea Digitală in 2026 face parte dintr-o serie mai amplă de resurse publice care include State of Digital Advertising România, Meta Ads Benchmark România, Google Ads Benchmark România și TikTok Ads Benchmark România, toate construite pe baza datelor agregate din campaniile administrate de agenție.

O inițiativă care urmărește profesionalizarea pieței

Potrivit reprezentanților Started Agency, obiectivul proiectului este de a contribui la dezvoltarea unei culturi bazate pe date și transparență în marketingul digital din România.

Într-o industrie în care multe decizii sunt luate pe baza estimărilor sau a informațiilor provenite din piețe diferite, publicarea unor benchmark-uri locale și a unor rapoarte construite pe date reale poate oferi companiilor un punct de referință mai apropiat de realitatea pieței românești.

Prima ediție a Barometrului Performanței în Publicitatea Digitală H1 2026 este disponibilă gratuit în cadrul Academiei Started și reprezintă începutul unei serii de analize periodice dedicate evoluției marketingului digital din România.

Foto: started.ro

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