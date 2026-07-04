Proiectul ginerelui lui Trump amenință aderarea Albaniei la UE

Planurile de dezvoltare pentru un complex de 2 miliarde de euro, ce include o stațiune pe insula Sazan și o parte din coasta peninsulei Zvernec – zone anterior protejate – au generat un val de proteste masive denumit Revoluția Flamingo.

Protestatarii cer oprirea lucrărilor și demisia premierului Edi Rama, potrivit Blic, publicație a trustului Ringier.

Tineke Strick, europarlamentară olandeză și lider al misiunii de informare a Parlamentului European în Albania, a declarat că guvernul albanez „se joacă cu focul” continuând acest proiect, care ar putea prejudicia grav ecosistemul local.

„Dacă Rama este cu adevărat serios în privința ambițiilor sale față de UE, ar trebui să se retragă din această direcție și să spună cercului lui Trump: Îmi pare rău, UE este prioritatea mea numărul unu. În acest moment, ei pun în pericol procesul care este atât de important pentru ei… se joacă cu focul”, a declarat Strick pentru publicația britanică The Guardian.

Reacția Bruxelles-ului: stoparea proiectului, o cerință urgentă

Luna trecută, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care sprijină protestatarii din Albania și cere guvernului de la Tirana să oprească imediat proiectul.

Mai mult, deputații europeni au cerut anularea legislației care permite investitorilor să obțină permise în zone ecologic sensibile, considerându-i „capitaliști prădători”.

„Construcția planificată a unor proiecte atât de mari într-o zonă atât de sensibilă reprezintă o amenințare uriașă”, a explicat Strick în timpul unei vizite la Zvernec, potrivit Blic.

Rama, între ambiția europeană și presiunea internațională

Premierul Edi Rama, aflat la cel de-al patrulea mandat după victoria sa istorică din 2025, și-a stabilit un termen ambițios: integrarea Albaniei în UE până în 2030 și încheierea negocierilor de aderare până la finalul lui 2027.

Proiectul complexului turistic amenință să deturneze aceste planuri, mai ales în contextul capitolului 27 al negocierilor, axat pe protecția mediului.

Deși oficialii albanezi, inclusiv ministrul Mediului Sofjan Jaupaj, par hotărâți să continue lucrările, acest lucru contravine direct cerințelor Uniunii Europene.

Strick a subliniat că daunele provocate deja – inclusiv distrugerea pădurilor și construirea unui drum de șapte kilometri – sunt în contradicție cu directivele UE privind protecția mediului.

Protestele, un semnal al dorinței de democrație

Protestele zilnice din Albania nu reprezintă doar o reacție la proiectul turistic, ci și un strigăt pentru consolidarea statului de drept și a democrației, a explicat Strick.

„Albanezii protestează zilnic pentru că își doresc o democrație reală, ceea ce îmi întărește încrederea în acest proces și dorința lor de a adera la UE.

Ceea ce nu sunt sigură este dacă guvernul Albaniei ia în serios preocupările cetățenilor, ale noastre (ale deputaților europeni) și ale Comisiei Europene – motiv pentru care i-am cerut să își schimbe cursul și să își ia cetățenii în serios”, a declarat aceasta.

Cu sprijin din partea europarlamentarilor pentru candidatura Albaniei la UE, mingea pare să fie acum în terenul premierului Rama.