TAG: uniformele medicale devin parte din ecosistemul de siguranță al clinicilor și spitalelor

Uniformele medicale sunt privite tot mai mult ca parte din ecosistemul de siguranță al clinicilor și spitalelor, într-un context în care igiena, controlul contaminării, confortul personalului medical și rezistența produselor la utilizare intensivă devin criterii importante în decizia de achiziție, potrivit unei analize TAG, producător român de uniforme medicale cu peste 20 de ani de experiență și operatorul celei mai extinse rețele de magazine specializate în produse de tehnică medicală din România.

Evoluția este vizibilă atât în piețele mature, unde uniforma medicală este tratată ca articol funcțional, cât și în România, unde clinicile private, cabinetele, laboratoarele și distribuitorii sunt tot mai atenți la calitatea materialelor, certificări, aspect profesional și diferențiere prin produs.

Potrivit Fortune Business Insights, piața globală a uniformelor medicale este estimată la peste 54 de miliarde de dolari în 2025, urmând să ajungă la 58,4 miliarde de dolari în 2026 și la aproape 130 de miliarde de dolari până în 2034. Raportul descrie uniformele medicale ca articole de protecție purtate de personalul medical și le include în zona controlului infecțiilor, într-o piață susținută de dezvoltarea infrastructurii medicale, creșterea numărului de proceduri și preocuparea mai mare pentru siguranță în mediile clinice.

Uniforma medicală intră în zona controlului contaminării

Raportul Health at a Glance: Europe 2024, publicat de OECD și Comisia Europeană, arată că 7,1% dintre pacienții din Uniunea Europeană au dobândit cel puțin o infecție asociată actului medical în timpul spitalizării, conform datelor ECDC pentru 2022–2023. În acest context, toate componentele care intră în contact direct cu mediul medical, inclusiv textilele purtate zilnic de personal, sunt analizate tot mai atent din perspectiva procedurilor de igienă, utilizării corecte și standardelor de calitate.

„Uniforma medicală a devenit o componentă importantă a modului în care o clinică sau un spital își construiește standardele profesionale. Personalul medical petrece foarte multe ore în uniformă, iar materialul, croiala, confortul, rezistența la spălări și comportamentul produsului în utilizarea zilnică sunt criterii reale de alegere. Vedem această schimbare în România, dar și în discuțiile cu parteneri și furnizori europeni si nord-americani din piețele mature”, spune Adrian Pătru, CEO TAG.

Materialele tehnice schimbă criteriile de alegere

Schimbarea este vizibilă în cererea venită dinspre clinici, spitale, cabinete, laboratoare și distribuitori. Criteriul preț rămâne important, dar tot mai mulți clienți caută produse care oferă confort, rezistență, siguranță în utilizarea zilnică și aspect profesional. Materialele elastice, croielile moderne și uniformele care rezistă bine la purtare și spălări repetate au devenit criterii importante, mai ales în zona clinicilor private, a stomatologiei, laboratoarelor și centrelor medicale premium.

Pentru personalul medical, uniforma este un produs utilizat zilnic, pe durate lungi, în condiții în care libertatea de mișcare, respirabilitatea materialului, întreținerea ușoară și păstrarea aspectului profesional contează direct în activitatea de zi cu zi. Pentru clinici și spitale, uniformele contribuie la coerența imaginii echipei și la modul în care pacienții percep rigoarea organizației medicale.

Piețele mature dau direcția pentru dezvoltarea locală

Pentru TAG, evoluția uniformei medicale către un produs funcțional este urmărită prin contact direct cu piețele internaționale de referință, furnizorii internaționali de materiale și evenimentele de profil dedicate industriei medicale, dentare și tehnologiilor pentru sănătate. Compania analizează noile generații de țesături pentru uniforme medicale: materiale mai ușoare, mai elastice, mai respirabile, mai rezistente la utilizarea intensivă, tehnologii care reduc șifonarea, soluții easy-care și direcții sustenabile de producție și finisare.

În 2026, această direcție a fost susținută prin prezența TAG la FACHDENTAL Leipzig, FACHDENTAL München, SRATI Congress și MARAMEDICA. În a doua parte a anului, compania va fi prezentă și la MEDICA, ROMMEDICA, BULMEDICA și Dental World. Participarea la aceste evenimente contribuie la dezvoltarea relațiilor internaționale ale companiei, în zona de furnizori, tehnologii, parteneriate comerciale și export.

În aceeași direcție se înscrie și noua colecție IQ Medical Line by TAG, bazată pe o gamă de țesături antibacteriene creată pornind de la nevoile personalului medical modern, cu accent pe confort în utilizarea zilnică. Linia include două direcții de produs: EPIQ, orientată către respirabilitate și confort natural la purtare, printr-o compozitie cu nivel ridicat de bumbac, optimizat pentru utilizare intensivă, și COSMIQ, axată pe țesături fluide, dezvoltate pentru uniforme medicale elastice, ușor de întreținut și potrivite unui aspect profesional impecabil pe tot parcursul zilei.

TAG integrează, de asemenea, tratamente antibacteriene testate conform standardului internațional ISO 20743:2021, în urma testelor realizate de SGS, direcție anunțată anterior de companie în cadrul dezvoltării uniformelor medicale antibacteriene produse local. Pentru TAG, această componentă completează direcția de dezvoltare a unor produse adaptate cerințelor actuale din mediile medicale, în care materialele, întreținerea, rezistența și confortul trebuie analizate împreună.

Despre TAG

TAG este producător român de uniforme medicale, cu peste 20 de ani de experiență, fabrică proprie și o rețea națională de 35 de magazine amplasate în proximitatea marilor spitale din România. Compania operează și medical-devices.ro, una dintre cele mai populare platforme online dedicate personalului medical și pacienților din România.

TAG îmbină producția locală cu standarde internaționale de calitate și este distribuitor oficial în România pentru brandurile internaționale Cherokee, Dickies și Healing Hands.

Portofoliul companiei include uniforme și încălțăminte medicală, textile profesionale de uz medical, o gamă variată de produse de tehnică medicală și produse ortopedice, precum și dispozitive pentru recuperare post-operatorie și îngrijirea pacientului la domiciliu.

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