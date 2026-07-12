Unde s-a angajat fiul Geaninei Ilieș. Patrick vrea să fie independent financiar și să-și cumpere singur prima mașină

Geanina Ilieș are motive de mândrie. Fiul prezentatoarei TV, Patrick, a decis să își petreacă vacanța de vară muncind, pentru a câștiga propriii bani. Tânărul, care studiază în străinătate, și-a găsit un loc de muncă și spune că își dorește să fie cât mai independent din punct de vedere financiar.

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Patrick a ales să muncească în vacanța de vară

Patrick, fiul Geaninei Ilieș, este student la o facultate din străinătate și se află în România pe perioada vacanței de vară. Deși ar fi putut să se bucure doar de timpul liber, tânărul a ales să își găsească un loc de muncă.

Prezentatoarea TV a povestit că fiul ei va rămâne în țară până în luna septembrie, timp în care își împarte timpul între familie, prieteni, pregătirea pentru examenul auto și noul său job.

„Avem o relație foarte frumoasă, e încărcat și cu emoții pentru că știu că o să plece din nou, nu știm ce să facem mai întâi acum.

Patrick stă aici până în septembrie și se împarte între prieteni, mămica lui, lucrurile pe care le face acum, se pregătește să dea și de carnet, învață, nu a scăpat nici vara asta de învățătură. Mama e mândră de el!”, a povestit Geanina Ilieș pentru Click!.

Cu ce se ocupă fiul Geaninei Ilieș

Patrick și-a găsit primul loc de muncă și lucrează ca ghid într-un muzeu, unde îi însoțește și le oferă explicații copiilor care participă la activitățile organizate acolo. Potrivit Geaninei Ilieș, fiul ei și-a dorit să fie activ în această vară și să câștige propriii bani, fără să petreacă vacanța doar în relaxare.

„Își câștigă banii singur și vara asta e prima dată când a început și el să lucreze. A zis că nu vrea să stea deloc în vacanță, așa că lucrează. Este ghid la un muzeu pentru niște copilași.

El iubește copiii și îi place să stea printre ei, să le explice, face 20 de ani și este foarte responsabil. Chiar dacă a venit acasă își împarte el timpul cum vrea și a zis că vrea să muncească”, a mai declarat prezentatoarea TV.

Vrea să își cumpere singur o mașină

Geanina Ilieș a dezvăluit că Patrick și-a propus să fie cât mai independent financiar. Deși familia îi pune la dispoziție mai multe autoturisme, tânărul își dorește să își cumpere propria mașină din banii câștigați prin muncă.

Prezentatoarea spune că îi respectă alegerea și îl încurajează să își atingă obiectivele pe cont propriu.

„Nu îi iau mașină, are. Are mașina mamei, pe a bunicilor, are vreo trei mașini. Nu cred că e momentul să luăm alta. El e și mult plecat în perioada asta, dar e și foarte ambițios. A zis că vrea să își ia singur mașină, îl las în pace”.

Geanina Ilieș a vorbit de mai multe ori despre relația apropiată pe care o are cu fiul său, iar decizia acestuia de a munci în vacanță reprezintă încă un motiv de mândrie pentru prezentatoare.