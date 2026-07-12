Orașul austriac Salzburg a început să aplice, pe perioada verii, o interdicție privind accesul cu mașina al turiștilor în centrul istoric, măsură inspirată de alte orașe europene afectate de supraaglomerarea provocată de turism.

Bilet de o zi pe transportul în comun, pentru 5 persoane, la 7,50 euro

Autoritățile din al patrulea cel mai mare oraș al Austriei speră ca restricțiile, aplicate în lunile iulie și august în cadrul campaniei „Mai puțin trafic, mai mult oraș”, să reducă numărul autovehiculelor care intră zilnic în centrul vechi cu aproximativ 1.000.

Ca parte a măsurilor menite să reducă blocajele din trafic, parcările de tip park&ride oferă un bilet de o zi, valabil pentru până la cinci persoane și care include transportul cu mijloacele de transport în comun, la prețul de 7,50 euro.

„Nu vrem să repetăm situațiile haotice din trafic pe care le-am văzut anul trecut”, a declarat primarul Bernhard Auinger, la anunțarea măsurii, în luna mai.

„Măsura îi vizează pe turiștii care vin pentru o zi și călătoresc cu mașina din alte regiuni. Pentru mine este important ca locuitorii din centrul orașului și traficul legat de activitățile economice să nu fie afectați”, a spus edilul.

Primarul din Salzburg: I-am lăsat pe turiști cu mașina în sufrageria noastră

Acesta a subliniat că și turiștii vor avea de câștigat, deoarece vor evita să petreacă ore întregi blocați în trafic în drum spre atracții precum casa natală a lui Wolfgang Amadeus Mozart sau catedrala barocă din secolul al XVII-lea.

„Este cu siguranță mai bine decât să stai ore întregi în ambuteiaje. În plus, viața devine mult mai ușoară pentru oamenii care locuiesc și lucrează în Salzburg”, a adăugat Auinger.

Primarul a explicat că decizia a fost luată după numeroase plângeri din partea locuitorilor privind traficul din timpul verii.

„Practic, le-am permis turiștilor să intre cu mașina în sufrageria noastră”, a declarat acesta pentru publicația Salzburg24.

Polițiștii aflați în patrulare vor aplica amenzi de până la 80 de euro șoferilor cu numere de înmatriculare din afara regiunii Salzburg care intră în centrul istoric, în zona delimitată în jurul podului Staatsbrücke, care traversează râul Salzach.

Cine face excepție de la regulă

De la restricții sunt exceptați navetiștii, vehiculele de aprovizionare, taxiurile, mașinile închiriate, persoanele cu dizabilități și turiștii care au rezervări la hoteluri situate în zona restricționată.

De asemenea, sunt exceptați și șoferii germani din regiunile învecinate Berchtesgaden și Bad Reichenhall.

Heidi Strobl, reprezentantă a organizației locale de turism, a declarat că măsura, aprobată de Consiliul Local în luna mai, a fost inspirată de la zonele cu trafic limitat din orașe italiene precum Roma, Florența și Pisa, precum și de restricțiile similare introduse în Dubrovnik, Croația, după ce acestea au fost sufocate de traficul generat de turiști în sezonul estival.

Salzburg, al cărui centru istoric face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, are puțin peste 158.000 de locuitori, însă înregistrează anual peste trei milioane de nopți de cazare.

Anul trecut, aniversarea a 60 de ani de la lansarea filmului clasic „Sunetul muzicii” (The Sound of Music), turnat în regiunea Salzburg, a contribuit la un nou val de turiști.