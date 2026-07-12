Cauza morții nu a fost anunțată

Până în acest moment nu au fost oferite detalii oficiale despre cauza decesului.

„În seara de sâmbătă, 11 iulie, senatorul Lindsey Graham a murit în urma unei boli scurte și fulgerătoare. Familia le mulțumește tuturor pentru rugăciuni și cere respectarea vieții private în aceste momente extrem de dificile”, se arată în comunicatul transmis de echipa sa.

CBS News scrie că într-un apel la serviciul de urgență, efectuat sâmbătă seară la locuința senatorului, apare menționată o intervenție pentru un stop cardiac. Informația nu a fost însă confirmată oficial drept cauza morții. Dispariția sa a surprins lumea politică americană. Lindsey Graham era programat să participe duminică la emisiunea „Meet the Press” de la NBC.

Donald Trump: „America a pierdut un adevărat patriot”

Donald Trump i-a adus un omagiu pe platforma Truth Social, spunând că Lindsey Graham a fost unul dintre cei mai importanți oameni pe care i-a cunoscut.

„A fost mereu la muncă și un adevărat patriot american. Lindsey ne va lipsi enorm”, a transmis președintele american.

Mesaje de condoleanțe au venit și din afara Statelor Unite. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că este „profund întristat” de veste și a amintit că Graham a vizitat Ucraina de zece ori de la începutul războiului, fiind unul dintre cei mai vocali susținători ai ajutorului american pentru Kiev.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit „unul dintre cei mai mari prieteni ai Israelului”, iar președintele Isaac Herzog a spus că a fost „șocat și cu inima frântă” la aflarea veștii.

Cu o zi înainte fusese în Ucraina

Cu numai o zi înainte să moară, Lindsey Graham se afla la Kiev, unde s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski.

În ultimele luni, senatorul republican a cerut sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și a susținut menținerea unei politici ferme față de Iran. Era considerat unul dintre cei mai influenți republicani în domeniul politicii externe.

A trecut de la critic al lui Trump la unul dintre cei mai apropiați aliați

Relația dintre Lindsey Graham și Donald Trump nu a fost întotdeauna apropiată. În campania prezidențială din 2016, Graham a fost unul dintre cei mai duri critici ai lui Trump și chiar avertiza că Partidul Republican va avea de pierdut dacă îl va desemna candidat. După victoria lui Trump, relația dintre cei doi s-a schimbat complet. Graham a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui și unul dintre cei mai importanți susținători ai acestuia în Senat.

A avut un rol-cheie în confirmarea judecătorilor Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh și Amy Coney Barrett la Curtea Supremă a Statelor Unite și a fost unul dintre republicanii care l-au apărat constant pe Trump în Congres.

O carieră de peste 20 de ani în Senatul SUA

Lindsey Graham s-a născut pe 9 iulie 1955, în statul Carolina de Sud. A rămas orfan la puțin peste 20 de ani și a devenit tutorele surorii sale mai mici. A absolvit Dreptul, a fost avocat militar în Forțele Aeriene americane, apoi a intrat în politică. A fost ales senator în 2002 și a câștigat încă trei mandate consecutive, devenind una dintre cele mai cunoscute figuri ale Partidului Republican. În acest an urma să candideze pentru un nou mandat.

Potrivit legii din Carolina de Sud, guvernatorul republican Henry McMaster va desemna un senator interimar. Locul lui Lindsey Graham va fi ocupat temporar până la alegerile programate pentru 3 noiembrie 2026, când alegătorii vor decide cine îi va continua mandatul. Potrivit CBS News, anchetatorii nu au comunicat deocamdată cauza oficială a morții senatorului.

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