Victoria Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit religios. Imagini de la nunta organizată în mijlocul naturii

Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu au trăit unul dintre cele mai importante momente din viața lor. La un an după cununia civilă organizată în Grecia, cei doi și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, în cadrul unei ceremonii religioase emoționante, urmată de o petrecere în aer liber.

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Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu au avut parte de o nuntă de poveste

Actrița Vichi Răileanu și partenerul ei, Adrian Ștefănescu, au devenit oficial soț și soție și în fața altarului, după ce anul trecut au încheiat căsătoria civilă într-un cadru inedit, pe o barcă, în Grecia.

Ceremonia religioasă a avut loc în prezența familiei și a prietenilor apropiați, iar ulterior invitații au participat la o petrecere organizată în mijlocul naturii. Atmosfera a fost una relaxată, iar decorul a pus accent pe elemente naturale și pe un cadru în aer liber.

Actrița a purtat două rochii de mireasă

Pentru ceremonia religioasă, Vichi Răileanu a ales o rochie lungă, cu o croială amplă, potrivită momentului solemn din biserică. Ulterior, la petrecere, actrița s-a schimbat într-o a doua ținută, o rochie din dantelă, mulată pe corp. Apariția a fost completată de un buchet din flori naturale, care s-a integrat în decorul evenimentului.

La rândul său, Adrian Ștefănescu a purtat pantaloni crem, un sacou în aceeași nuanță și un tricou maro deschis, alegând un look lejer, în ton cu stilul petrecerii.

Din imaginile publicate de cei doi se poate observa că mirii au fost vizibil emoționați și s-au bucurat de fiecare moment petrecut alături de invitați.

Petrecerea a avut loc în mijlocul naturii

După ceremonia religioasă, invitații au participat la petrecerea organizată pe un câmp, într-un decor amenajat în aer liber.

Evenimentul a reunit familia și prietenii apropiați ai celor doi, iar imaginile surprinse de la nuntă îi arată pe miri zâmbind și dansând alături de cei dragi.

Povestea de iubire a celor doi

Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu formează un cuplu de mai mulți ani. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații, iar relația lor s-a dezvoltat rapid.

Cererea în căsătorie a avut loc la Paris, iar anul trecut au ales să organizeze cununia civilă într-un cadru aparte, pe o barcă, în Grecia.

La un an distanță, cei doi și-au împlinit dorința de a avea și o ceremonie religioasă, marcând astfel un nou capitol al poveștii lor de dragoste.

Imaginile publicate de la eveniment au fost apreciate de urmăritori, care le-au transmis numeroase mesaje de felicitare și urări de bine pentru noua etapă din viața lor.