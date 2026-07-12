Activiștii susțin că ar putea fi chiar mii de permise românești

Descoperirea a fost făcută publică sâmbătă, 11 iulie, de Garda Națională de Mediu, o organizație neguvernamentală din Republica Moldova. Activiștii au mers la Porumbeni după ce au primit informații că în groapa de gunoi ar fi fost abandonate deșeuri medicale periculoase.

La fața locului, aceștia au filmat numeroase permise de conducere românești, împrăștiate printre resturi. Numărul exact al documentelor nu a fost stabilit. Reprezentanții organizației vorbesc despre „sute, ba chiar mii” de permise, însă această estimare nu a fost confirmată până acum de autorități.

„Nu putem să înțelegem cum au apărut sute, ba chiar mii de permise de conducere românești. Mii de tuburi de perfuzii, de ce sunt acolo zeci de tone de plastic? Cine răspunde la toate aceste întrebări?”, au spus aceștia.

Imaginile arată documente românești aflate direct pe sol și între grămezile de deșeuri. În aceeași zonă apar materiale medicale, ambalaje și cantități mari de plastic.

Deșeurile se află în apropierea râului Ichel

Reprezentanții organizației de mediu susțin că plasticul ar fi fost depozitat în acel loc de mai mult timp și că o parte dintre deșeuri ajunge treptat în râul Ichel.

„Oriunde te uiți, peste tot sunt medicamente și deșeuri periculoase. Aici, lângă râul Ichel, sunt tone de plastic. Nu este gunoi amestecat. Se vede că plasticul se află aici de mulți ani. Și totul ajunge în râu”, au afirmat activiștii, citați de presa din Republica Moldova.

Deocamdată, nu a fost stabilit cine administrează deșeurile respective și nici ce firmă sau instituție le-ar fi transportat în zonă. Membrii organizației au relatat că localnicii le-ar fi indicat o posibilă companie responsabilă, însă informația nu a fost confirmată oficial.

Inspectorii de mediu au început verificările

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a anunțat că inspectorii vor documenta situația de la fața locului și vor evalua prejudiciul produs mediului.

„Pentru a stabili toate circumstanțele, inspectorii de mediu au demarat procedurile de control. Aceștia vor documenta faptele la fața locului și vor evalua prejudiciul adus mediului înconjurător”, a transmis instituția.

Autoritățile au mai precizat că vor sesiza instituțiile competente în legătură cu documentele descoperite. Inspectoratul a promis că va colabora cu celelalte autorități pentru verificarea cazului și aplicarea eventualelor sancțiuni.

„Totodată, vor fi sesizate organele competente cu privire la actele de identitate depistate. Instituția noastră va colabora strâns cu autoritățile competente pentru examinarea dosarului și aplicarea sancțiunilor ce se impun. Rezultatele verificărilor vor fi comunicate opiniei publice”, se arată în reacția Inspectoratului.

Până acum, autoritățile nu au explicat dacă permisele erau valabile, expirate, anulate sau documente care trebuiau distruse. Nu se știe nici dacă acestea provin din România sau au fost colectate în Republica Moldova.

Alte două cazuri grave, descoperite cu numai câteva zile înainte

Cazul de la Porumbeni a fost anunțat la numai două zile după ce ministrul mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, a prezentat alte două situații grave de poluare. Într-unul dintre cazuri, inspectorii au găsit peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase, depozitate în 21 de saci. Printre acestea se aflau metale grele, medicamente solide și lichide, seringi și sisteme de perfuzie folosite. Locul exact al descoperirii nu a fost comunicat inițial de minister.

Separat, analizele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au confirmat prezența vaporilor de mercur în aerul unui depozit din satul Goian, comuna Ciorescu. Autoritățile au anunțat că vor apela la un laborator independent, acreditat în Uniunea Europeană, pentru recoltarea unor probe suplimentare.

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