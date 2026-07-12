Sezonul estival este în plină desfășurare, iar plajele devin neîncăpătoare în weekenduri. Pentru cei care nu ajung vara aceasta pe litoral, plajele din sudul județului Dolj sunt o opțiune atrăgătoare.

„Am ales să vin aici pentru că la mare e prea scump”, spune un turist, atras de prețurile accesibile și apropierea de casă.

Un șezlong costă 15 lei, în jur de 10 lei este o apă sau un suc, iar o zi întreagă de relaxare pe malul Dunării costă aproximativ 100 de lei.

Administratorii plajelor au răspuns cererii crescute dublând numărul șezlongurilor și extinzând zonele destinate turiștilor.

„Începutul sezonului este foarte bun, apar din ce în ce mai mulți turiști atât din zona Olteniei, cât și din străinătate, în principal de la bulgari”, a declarat Cosmin Catrina, administrator al uneia dintre plaje.

În afară de soare și nisip, turiștii pot explora frumusețea naturală a Dunării, pot campa cu rulotele sau pot vizita atracțiile locale.

„Toată zona este foarte frumoasă, avem sate importante cum ar fi Cetate, unde există o plajă și un port cultural. Calafatul merită vizitat, e un oraș plin de istorie”, a explicat Dragoș Andreescu, ghid turistic.

Totuși, scăldatul în Dunăre necesită prudență, din cauza curenților puternici, a gropilor adânci și a vârtejurilor periculoase. Autoritățile îndeamnă vizitatorii să respecte recomandările de siguranță pentru a preveni incidentele neplăcute.