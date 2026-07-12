Întâlnirea este programată să înceapă la ora 09:00, conform unui anunț oficial al Administrației Prezidențiale.

La discuții au fost invitați Sorin Grindeanu (președintele PSD), Ilie Bolojan (șeful PNL), Dominic Fritz (liderul USR), Kelemen Hunor (care conduce UDMR) și Varujan Pambuccian (președintele Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale).

Deși a inițiat acest dialog, președintele a subliniat că, în ciuda eforturilor, nu întrevede încă o soluție clară.

„Nu voi propune un premier de care să știm că nu are nicio șansă să strângă majoritatea, și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate (Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan – n.r.) nu au șanse să strângă majoritatea. Nu o să le propun, ca să fac un exercițiu de imagine”, a declarat Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială la Ankara.

Criza politică actuală, generată de moțiunea de cenzură înaintată de PSD și AUR, rămâne nerezolvată, iar pozițiile partidelor implicate par să fie în continuare rigide.

Președintele a reiterat că nu va susține o majoritate politică formată cu sprijinul AUR și a subliniat că soluția trebuie să vină din partea liderilor politici din Parlament.

În acest context, președintele a respins posibilitatea nominalizării lui Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, pe motiv că niciunul dintre aceștia nu ar putea obține sprijin parlamentar suficient pentru a forma un guvern funcțional.

Pe de altă parte, tensiunile dintre PNL și PSD rămân evidente. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, i-a transmis un mesaj ferm președintelui, sugerând să nu ceară liberalilor să colaboreze cu PSD.

„Dacă credeți că veți combate extremismul alături de PSD, sunteți într-o mare eroare”, a declarat Muraru, sâmbătă seară.

În pofida eforturilor de mediere, situația politică din România continuă să fie una incertă, iar lipsa unui consens între principalele formațiuni politice prelungește criza guvernamentală.