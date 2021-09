Tendințe pentru toamna anului 2021: ce rochie de damă elegantă porți la un eveniment important?

Nu ți s-a întâmplat niciodată să nu cauți de fapt nimic, dar să găsești în mod întâmplător cea mai superbă rochie de damă elegantă , care să te facă să pierzi controlul și să o adaugi fără prea multe explicații în coșul de produse? Este foarte ușor să ți se taie respirația și să vrei să cumperi o rochie de damă elegantă atunci când te afli în fața unui croi deosebit sau a unei țesături de excepție.

Ei bine, deși cumpărăturile pe bază de impuls au și ele rolul lor în starea generală de bine a unei femei, suntem aici să te ajutăm să alegi în mod cumpătat, practic și cât se poate de util cele mai bune variante atunci când ești în căutare de rochie de damă elegantă pentru viitorul eveniment la care trebuie să participi.

Tendințele vin și pleacă, stilul este cel care trece testul timpului

La fiecare câteva luni, moda oferă o nouă paletă de tendințe pe care doamnele și domnișoarele își doresc să le urmărească și în cele din urmă să le și cumpere, pentru a nu rămâne în urmă. Cu toate acestea, este important de notat faptul că tendințele sunt doar niște simple repere care te pot ajuta să te inspiri în crearea ținutelor tale. Întotdeauna trebuie să ții cont de propriul tău stil și să combini elemente în care știi sigur că te simți confortabilă.

Am analizat pentru tine ultimele și cele mai recente tendințe în moda pentru toamna anului 2021 și am făcut o scurtă trecere în revistă a ținutelor elegante care pot fi purtate la evenimente importante. Iar împreună cu Ejolie.ro, am făcut și un top 3 ținute de petrecere, care să te inspire în a face cea mai bună alegere pentru silueta și stilul tău!

Că alegi o rochie de damă elegantă pentru următoarea petrecere la care participi sau un compleu structurat, ține doar de tine și gusturile tale. Tot ce contează este ca piesa sau piesele vestimentare să te reprezinte, să te simți autentică și incredibil de încrezătoare în ceea ce porți!

Tendințele anului 2021: Ce rochii de seară alegi pentru un eveniment?

Rochiile anului 2021 sunt realizate din țesături ușoare, diafane și texturi translucide. Se pune un accent special pe tematica croșetată, sau pe țesăturile realizate manual. De altfel, stilul retro este și el cuprins de tendințele acestui sfârșit de an, datorită frumuseții feminine pe care reușește să o contureze.

Rochie de damă elegantă cu broderii și aplicații

Broderia în satin și aplicațiile mari sub formă de flori uriașe prezente pe o rochie de damă elegantă reprezintă o tendință artizanală care a fost prezentată în colecțiile de rochii de seară ale anului 2021. În cele mai recente prezentări de modă, floarea-soarelui și crinii brodați artistic și-au făcut apariția într-un mod deosebit pe creațiile în stil etnic ale marilor designeri.

Dacă alegi o rochie de damă elegantă cu broderii voluminoase, este absolut necesar să aibă cusăturile din satin, pentru a da broderiilor florale aspectul de prospețime ca și cum ar fi înflorit din țesături.

Stilul victorian se întoarce sub formă de rochie elegantă de damă

Era romantică și victoriană continuă să inspire designerii să creeze modele cu un număr infinit de volane și volume în anul 2021. Pregătește-te să emani eleganță și rafinament la următorul eveniment la care ești invitată și alege croiuri exuberante!

Stilul Madame Bovary a devenit o tendință-cheie în cele mai recente prezentări de modă. Astfel că, dacă îți doreai să te simți victorioasă într-o rochie de damă elegantă cu tiv mare și volane, acum este momentul tău să strălucești fără regrete!

Rochie de damă elegantă cu penaj impresionant

Alege să radiezi într-o superbă rochie de damă elegantă cu penaj deosebit. O adevărată frumusețe pură, cu un plus de eleganță, te va face să radiezi într-o seară cu prietenii și familia la un eveniment cu fast.

Primul tău eveniment special trebuie să fie memorabil, iar cu o rochie elegantă de damă nu ai cum să dai greș! O rochie elegantă de damă cu un penaj de gâscă te va ajuta să ieși în evidență în marea de rochii de ocazie pe care le vei vedea la eveniment. Alege o ținută strălucitoare din pene și paiete, împodobite cu ornamente care să îți ia răsuflarea.

Rochie de damă elegantă, care urmează liniile corpului

Atunci când silueta îți permite, lasă rochia să urmeze liniile fine ale corpului tău cu o rochie de damă elegantă pe corp. Accentul este pus pe umeri și claviculă și poți opta pentru absolut orice lungime a rochiei dorești: de la ultra-mini la maxi. Practic, acest tip de rochie de damă elegantă este un model simplu croit, fără prea mult decor, iar accentul este pus pe talie.

Top 3 ținute de petrecere care să te inspire

Acum că am finalizat cele mai recente tendințe și ți-ai făcut o idee despre cum ar putea să arate o rochie de damă elegantă potrivită pentru evenimentele importante, a venit și momentul topului realizat împreună cu Ejolie.ro, care sperăm să îți fie sursă de inspirație pentru viitoare idei de ținute la petrecerile la care urmează să participi!

Compleu din două piese

Nu întotdeauna o rochie elegantă de damă este prima ta alegere, iar pentru toate momentele în care ai prefera o variantă ceva mai confortabilă, dar la fel de elegantă, alege un compleu într-o nuanță clasică!

Salopetă vaporoasă din voal

O altă sugestie și alternativă pentru o rochie de damă elegantă ar putea fi o salopetă într-o nuanță deschisă și dintr-un material fin și vaporos. Se va simți excelent pe piele și va arăta absolut impecabil.

Rochie de damă elegantă din lurex

Alege să faci furori într-o nuanță puternică și care să îți permită să ieși în evidență! Privește această rochie damă elegantă în puternică nuanță de roșu rubiniu! Accentul dat de cureaua fină în talie completează întregul aspect deosebit al ținutei.

Pe Ejolie.ro găsești o mulțime de ținute în stiluri mai îndrăznețe, dar și mai cuminți, care să te reprezinte în totalitate! Alege ce rochie de damă elegantă consideri că se potrivește evenimentului la care urmează să participi și care te va ajuta să îți evidențiezi ținuta!

Sursa foto: freepik.com

