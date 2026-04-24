„Este extrem de puţin probabil”

Președintele a clarificat vineri, la finalul summitului UE desfășurat în Cipru, liniile roșii ale viitoarei configurații politice. Acesta a respins categoric orice scenariu care ar implica o colaborare, fie ea și indirectă, între partidele tradiționale și formațiunea AUR.

Întrebat despre viitoarea configurație a puterii, președintele Nicușor Dan a fost pus în fața unei dileme politice majore: cum va acționa dacă PNL va alege să guverneze alături de AUR sau să depindă de voturile acestora în Parlament.

„Cred că răspunsul e acelaşi. Totodată, cred că este extrem de puţin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”, a spus el, potrivit News.ro.

Despre faptul că PNL deja a început negocieri cu o parte dintre parlamentarii opoziţiei, inclusiv cu cei de la AUR, Nicuşor Dan a spus:

„AUR are multe defecte, dar este totuşi un partid. Nu îmi închipui că, într-o situaţie de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului”.

„În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune că vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a menţionat şeful statului.

Ilie Bolojan, certat de doi prim-vicepreședinți în ședința PNL: „Ați început discuțiile cu AUR?”

Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, doi dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, l-au confruntat pe președintele partidului, premierul Ilie Bolojan, în ședința Biroului Politic Național (BPN) care are loc acum la Parlament, la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul politic.

„Domnule președinte, ați spus că România poate funcționa cu un guvern minoritar. Ați început negocierile pentru formarea unei majorități? Ați început discuțiile cu SOS, AUR sau POT? Suntem un for statutar, iar aceste decizii trebuie luate în cadrul BPN”, a spus Pauliuc în ședința PNL din 21 aprilie, potrivit informațiilor Libertatea.



Tanczos Barna, vicepremierul din partea UDMR, a declarat că formaţiunea maghiară nu va avea miniştri într-un guvern de uniune cu AUR şi nici nu va susţine un guvern care va avea şi girul partidului suveranist. El a transmis că aceasta este o „linie roşie” pentru UDMR.