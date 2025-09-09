Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce noutăţi în stagiunea MUSICAL EXTRAVAGANZA 2025/2026: prima producţie integrală, - Carmina Burana -  invitaţi în premieră şi  scenă deschisă pentru tineri muzicieni

Începând cu această stagiune, fiecare concert va include şi apariția unui tânăr muzician în formare, aspect despre care tenorul Ştefan von Korch – solist gazdă şi coordonator artistic spune:  «Este vital să contribuim la viitorul scenei lirice și al muzicii clasice în general. De aceea, din această stagiune vom spune „bun venit” câte unui tânăr talentat, în cadrul fiecăruia dintre concertele noastre.» 

Musical Extravaganza îşi continuă şi misiunea de a aduce muzica cultă aproape de public şi anunţă punerea în scenă a primei producţii integrale – „Carmina Burana” – lucrare emblematică pentru cariera tenorului Ştefan von Korch, în care publicul îl va putea aplauda la Bucureşti pe 17 iulie, în premieră în aer liber în Grădina de Vară Herăstrău.

Solistul spune: «este o mare plăcere să impărtăşesc această monumentală lucrare vocal-simfonică ce îmi este adevărată carte de vizită, cu publicul bucureştean, de care mă leagă atât de strâns concertele Musical Extravaganza şi căruia îi port meu recunoştinţă pentru fidelitate. Mă bucur că le voi putea oferi şi o altfel de experienţă, dincolo de cea de concert sau recital, cea imersivă, de „scufundare” în universul muzical copleşitor de bogat din Carmina Burana.» 

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu
Recomandări
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

Iar noutăţile continuă şi sub aspectul artiştilor invitaţi: nume tot mai prestigioase se vor alătura tenorului Ştefan von Korch. Chiar în concertul „Nessun Dorma,” programat pe 23 septembrie la Sala Dalles, publicul îi va putea aprecia, în premieră în Musical Extravaganza pe tenorul George Vîrban – invitat frecvent în instituţii lirice de peste hotare, printre care prestigioasele Metropolitan Opera House din New York, Opera din Haifa, Opera din Tel Aviv, Opera din Shanghai sau Opera de Stat din Munchen şi  Andrei Mihalcea – tenorul cu debut fulminant şi 20 de reprezentaţii în musicalul „Romeo & Julieta” în acest an. 

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: „Pe lângă soliştii în premieră, stagiunea vizează şi revenirea unor nume ce au absentat îndelung de pe scena Musical Extravaganza şi continuarea întâlnirilor muzicale cu soprana Oana Maria Şerban – solista care a impresionat publicul în deschiderea Jocurilor Olimpice din 2024 la Versaille şi a debutat în producţia „Bărbierul din Sevilla” în această vară, baritonul Fang Shuang, soprana Daniela Bucşan şi tenorul Mihai Urzicana, dar şi o întâlnire cu un nume liric legendar ce va fi anunţat în curând.

Nu în ultimul rând, tot începând din acest sezon, stagiunea Musical Extravaganza mai face un pas pentru a oferi bucuria muzicii clasice unor categorii de public cât mai ample: în acest sens va pune la dispoziție un număr de bilete cu preț redus pentru elevi, studenți și pensionari la fiecare concert şi va explora noi destinaţii culturale.

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Recomandări
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”

Programul deja publicat al stagiunea Musical Extravaganza 2025/2026 include

„Nessun Dorma” – 23 septembrie Sala Dalles  

“Valsuri celebre – Dein is mein ganzes Herz” – 15 octombrie – Sala Dalles

„Duelul Tenorilor” – 17 noiembrie – Sibiu

„Vivo per lei” – 19 noiembrie – Sala Dalles

„Duelul Tenorilor” – 17 noiembrie – Sibiu

“Duelul Tenorilor” – 21 noiembrie Craiova

„Invitaţie la Vals” – 12 decembrie Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

„Christmas Extravganza” – 17 decembrie – Sala Dalles

„Carmina Burana” –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Recomandări
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu

În luna octombrie va debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în “Concert la Curtea Imperială,” alături de Filarmonica George Enescu, în noiembrie este invitat în America Centrală în turneul “Los Tres Tenores,” programat în cele mai importante oraşe din Honduras. 

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” în care va deschide şi stagiunea Filarmonicii Arad în luna octombrie, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic.

În octombrie la debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în “Concert la Curtea Imperială,” iar în noiembrie este invitat în concertul “Los Tres Tenores,” în America Centrală.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara, iar în anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, în “Stabat Mater” de Rosinni,  “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Lobesang” de Mendelssohn printre altele.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Filarmonicii Piteşti şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cele mai bune aeroporturi din Europa au fost premiate. Cine domină topul ACI Europe
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Toți românii trebuie să afle!! În sfârșit, o veste bună pentru toată lumea! Premierul Ilie Bolojan a spus clar! „Mai mulți bani”
Unica.ro
Toți românii trebuie să afle!! În sfârșit, o veste bună pentru toată lumea! Premierul Ilie Bolojan a spus clar! „Mai mulți bani”
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.RO
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Analiză
Știri România 15:11
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Știri România 13:35
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Parteneri
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul.ro
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

Radu Ștefan Bănică, detalii despre melodia în care cântă despre despărțire: „Inspirată din realitate”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:39
Radu Ștefan Bănică, detalii despre melodia în care cântă despre despărțire: „Inspirată din realitate”
Vocea României 2025 începe pe 12 septembrie. Tot ce trebuie să știi despre show
Stiri Mondene 15:03
Vocea României 2025 începe pe 12 septembrie. Tot ce trebuie să știi despre show
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
Unica.ro
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
ObservatorNews.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
GSP.ro
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Mediafax.ro
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Cel puțin 19 tineri au murit după ce s-au luptat cu forțele de ordine. Proteste masive în Nepal
KanalD.ro
Cel puțin 19 tineri au murit după ce s-au luptat cu forțele de ordine. Proteste masive în Nepal

Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 15:40
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Parteneri
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Spotmedia.ro
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă