Ținute de festival fără „dacă” și „parcă”. Zalando transformă rața emblematică de la Electric Castle

Pentru a demonstra că oricine poate adopta un look îndrăzneț, Zalando a abordat într-un mod ludic anxietatea legată de garderoba de festival prin intermediul celui mai faimos simbol de pe internet al evenimentului: rața gonflabilă uriașă. Rața stilată a furat toate privirile, atât pe teren, cât și pe rețelele sociale, devenind rapid cel mai viral moment de modă al festivalului, în timp ce festivalierii și creatorii de conținut s-au înghesuit să distribuie online transformarea ei plină de încredere.

Campania a generat un val uriaș de interacțiuni încă din faza sa digitală, lansată alături de Andrei Roșca, unul dintre cei mai relevanți și urmăriți creatori de conținut de fashion din România. Începând cu 1 iulie, acesta și-a provocat comunitățile de pe Instagram și TikTok într-o campanie digitală interactivă numită „What the duck do I wear?”. Fanii au explorat selecția curatoriată prin link-ul din bio-ul său și au pariat pe look-ul final lăsând o captură de ecran în secțiunea de comentarii a videoclipului. Participanții au intrat astfel în cursa pentru a câștiga outfituri Zalando în valoare de 300 €, destinate creării unor garderobe de festival fără compromisuri. Interesul online a crescut continuu până sâmbătă, 18 iulie, când Roșca a dezvăluit live, în campingul festivalului, outfitul personalizat al raței uriașe, transformând acest simbol în declarația supremă de modă a evenimentului.

Pe teren, Zalando a transformat o structură supraetajată din containere maritime într-un spațiu de joacă interactiv, unde festivalierii și-au învins ezitările legate de modă. Participanții și-au testat într-un mod ludic încrederea în propriul stil prin laser tag printre umerașe cu haine, ringuri de dans interactive și provocări pline de energie — transformându-și pe loc punctele câștigate în produse exclusive de brand Zalando și recompense direct în aplicație. Încheind experiența, lounge-ul de pe terasa de la ultimul etaj le-a oferit oaspeților o vedere panoramică spre scena principală a festivalului.

Despre Zalando

Fondată la Berlin în 2008, Zalando este cea mai mare destinație online de fashion multi-brand din Europa. Construim un ecosistem paneuropean pentru comerț electronic în zona fashion și lifestyle, având două direcții de creștere: Business-to-Consumer (B2C) și Business-to-Business (B2B). Pe segmentul B2C, cele două branduri ale noastre – Zalando și ABOUT YOU – oferă o experiență de cumpărături multi-brand, inspirațională și de înaltă calitate, pentru produse de fashion și lifestyle, ajungând la peste 61 de milioane de clienți activi din 29 de piețe. Pe segmentul B2B, oferim un sistem unic de operare pentru e-commerce prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, care valorifică infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii pentru a sprijini brandurile și retailerii în gestionarea și scalarea întregului lor business de comerț electronic la nivel european. Pentru mai multe informații, vizitați: corporate.zalando.com/en