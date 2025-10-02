Dacă întrebi zece antreprenori ce înseamnă SEO, cinci îți vor spune că are legătură cu Google, trei îți vor răspunde că „e ceva cu linkuri și texte lungi”, iar restul doi vor ridica din umeri, în timp ce îți recomandă un văr care „se pricepe la calculatoare”. Realitatea e că SEO nu e doar despre cuvinte cheie și backlink-uri aruncate prin internet, ci despre a construi o prezență digitală puternică și sustenabilă.

Și pentru că în România avem o mulțime de agenții care fac SEO pe bune, am pus cap la cap un Top 6 agenții SEO din România, pe baza informațiilor publicate pe AgentiideSEO.ro. Evident, fiecare are stilul său, dar toate îți pot transforma site-ul dintr-o vitrină prăfuită într-un magazin online cu clienți reali.

1. TargetWeb

Dacă ar fi să facem un clasament al pionierilor SEO din România, TargetWeb ar fi acolo în frunte. Agenția s-a născut în 2006, pe vremea când internetul românesc era încă la faza „mIRC și Yahoo Messenger”, iar de atunci a crescut până a devenit un reper al industriei.

Coordonată de Iulian Ghișoiu, un specialist cu peste 18 ani de experiență, TargetWeb aduce pe masă o combinație interesantă: know-how clasic, dar și tehnologie AI integrată în procesul de optimizare. Practic, nu se ocupă doar de site-ul tău, ci și de tot ecosistemul digital: profiluri Google Business, conturi de social media și chiar aplicații mobile.

Cu un rating impecabil de 5.0 pe Google Maps, peste 9700 de urmăritori pe social media și un portofoliu de cursuri dedicate SEO-ului, agenția arată că nu doar livrează rezultate, ci și educă piața. În 2022 au fost desemnați „Agenția SEO a anului”, iar în 2023 fondatorul lor a fost premiat drept „Specialistul SEO al anului”. Adaugă la asta studiile de caz publicate pe site și înțelegi rapid de ce TargetWeb este considerată una dintre cele mai de încredere alegeri din România.

2. Gun Media 

Gun Media s-a lansat în 2013 și de atunci și-a făcut un nume serios pe piața serviciilor de marketing digital. Dacă ești genul de antreprenor care vrea „tot pachetul” (SEO, PPC, social media, web design), Gun Media are experiența și resursele necesare pentru a acoperi toate aceste nevoi.

Cu o cifră de afaceri de peste 3 milioane RON și un rating de 4.6 pe Google Maps, agenția a demonstrat că poate livra campanii de anvergură și rezultate măsurabile. Portofoliul lor include clienți din industrii variate, ceea ce le oferă un avantaj clar: înțeleg cum se comportă consumatorii în contexte foarte diferite.

Deși feedback-ul clienților și foștilor colaboratori este uneori divers, acesta reflectă și dimensiunea și complexitatea proiectelor pe care le gestionează. Gun Media este, așadar, un partener solid pentru businessurile care își doresc nu doar vizibilitate pe Google, ci și o strategie digitală mai amplă.

3. Danco Vision

Danco Vision, înființată în 2006, este una dintre cele mai vechi agenții din România care oferă servicii digitale complete. SEO, Google Ads, Facebook Ads, web design, strategie digitală – le găsești pe toate sub același acoperiș. Cu o cifră de afaceri de peste 9 milioane RON și un rating de 4.4 pe Google Maps, agenția s-a menținut constant în atenția clienților mari și a brandurilor care vor vizibilitate serioasă.

Un avantaj semnificativ al Danco Vision este portofoliul lor divers și capacitatea de a integra SEO într-o strategie digitală complexă. Asta înseamnă că, în loc să primești doar un plan de optimizare pentru site, ai parte de o strategie mai amplă, care conectează toate canalele de promovare.

Chiar dacă există feedback mixt din partea foștilor angajați, ceea ce e normal într-o companie de dimensiuni mari, rezultatele livrate și tradiția de aproape două decenii sunt argumente greu de contestat.

4. Digital Metrics 

Agenția Digital Metrics a apărut în 2016 și, chiar dacă este mai „tânără” decât alți competitori, a reușit să-și câștige un loc vizibil pe piață. Cu un rating de 4.5 pe Google Maps și o activitate orientată spre SEO, audituri și campanii digitale, echipa lor a demonstrat că poate livra rezultate notabile pentru clienți din diverse domenii.

Un punct forte al Digital Metrics este flexibilitatea: fiind o echipă mai compactă, se pot adapta rapid la cerințele clienților și la schimbările de algoritm ale Google. 

5. The Markers

Fondată în 2013, The Markers a reușit să se poziționeze în piață ca o agenție digitală cu servicii diverse, dar cu un accent puternic pe SEO și promovare online. Ratingul de 4.5 pe Google Maps și comunitatea de peste 5000 de urmăritori pe social media arată că agenția are o prezență activă și un portofoliu care merită luat în calcul.

Un aspect interesant la The Markers este abordarea integrată: nu se limitează la optimizarea site-ului, ci oferă și servicii de content marketing, social media sau chiar web development. Acest mix poate fi util pentru companiile care doresc să centralizeze toate eforturile de marketing într-un singur loc.

Chiar dacă nu au cel mai mare portofoliu comparativ cu alți competitori din top, The Markers rămâne o alegere solidă pentru businessurile care vor să îmbine SEO cu alte tactici digitale complementare.

6. iAgency 

iAgency este prezentă pe piață din 2011 și se remarcă printr-o caracteristică aparte: pe lângă serviciile SEO pentru clienți, deține și magazine online proprii, precum GadgetWorld. Această experiență dublă le oferă o înțelegere mai practică a provocărilor din e-commerce.

Cu un rating de 4.4 pe Google Maps și peste 4800 de urmăritori în social media, iAgency și-a construit reputația prin servicii SEO specializate și campanii eficiente. Experiența lor cu businessuri proprii le oferă un avantaj unic: știu exact ce funcționează și ce nu, pentru că aplică zi de zi aceleași strategii pe propriile proiecte.

Uneori, faptul că își împart atenția între clienți și businessurile proprii poate ridica semne de întrebare, dar realitatea este că tocmai acest aspect le adaugă un plus de autenticitate și de înțelegere a pieței.

Sursa foto: https://agentiideseo.ro/

