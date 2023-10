Tranziția către un viitor mai optimist - o nouă instalație imersivă marca IQOS, la festivalul DIPLOMA

DIPLOMA Show este un eveniment dedicat noii generații de artiști, arhitecți și designeri români, la care IQOS este partener pentru al patrulea an consecutiv. Între 7 și 14 octombrie, 130 de lucrări ale absolvenților de universități vocaționale din România vor fi expuse la Combinatul Fondului Plastic (Băiculești 29). La această ediție aniversară a festivalului – a X-a – vor fi expuse, timp de o săptămână, în locații neconvenționale din București, 10 lucrări ale unor artiști care s-au remarcat în anii trecuți la DIPLOMA Show.

Instalația pe care IQOS împreună cu Omid Ghannadi a pregătit-o pentru ediția din anul acesta a DIPLOMA Show, este gândită ca un portal care face trecerea între spațiul expozițional și cel de socializare – spațiul în care se formează și se sudează relațiile între reprezentanții noii generații de artiști și comunitatea deschisă să-i sprijine proiectele creative.

„Ne-am dorit o instalație care să vorbească despre tranziția către un viitor mai bun. Omid Ghannadi, arhitectul întregului festival DIPLOMA, ne-a propus o formă de exprimare prin lumini și oglinzi, un coridor de neoane colorate care, în plan concret, să facă trecerea dinspre expoziție către hala Senat, unde este amenajat spațiul IQOS, iar la nivel sugestiv, să conducă vizitatorul din momentul actual, către viitor. Un viitor pe care avem puterea să îl modelăm împreună cu comunitatea noastră, prin susținerea ideilor inovatoare ale noii generații de creativi români.” (Bogdan Jurge, Manager Brand Engagement IQOS)

DIPLOMA Show este un eveniment unic nu doar în România, ci în multe țări din Europa, spun organizatorii.

„Noi știm, din research și din observații directe, că studenții aceleiași universități vocaționale, dintr-o aceeași generație, nu au un context prin care să se cunoască reciproc, atât ca artiști, studenți sau oameni. Cu atât mai puțin cu studenți din alte universități vocaționale sau din alte orașe. DIPLOMA facilitează, într-o mare măsură, acest tip de cunoaștere, spune Andrei Borțun, The Institute. De asemenea, este important, în designul acestui proiect, contextul prin care acești tineri întâlnesc oameni, specialiști, organizații din scena matură, din piața reală, cu care pot intra în diverse tipuri de relație. Și se întâmplă din ce în ce mai des și mai plenar.”

Pe lângă expozanți, primii beneficiari ai evenimentului sunt chiar cei 70 de membri ai bordului de selecție, specialiști care jurizează portofoliile înscrise și ajung să cunoască foarte intim viziunea, talentul fiecăruia dintre cei pe care îi notează.

Se adaugă apoi un cerc mai larg, al unui public vizitator avizat și interesat și, desigur, un public larg care crește și se diversifică an de an și care aduce din ce în ce mai mulți oameni mai aproape de acest univers, în jurul unui proiect construit ca un festival, un proiect despre comunitate, deci aproape deloc inhibant pentru cei mai puțin inițiați.

Ca să devină realitate și să infuzeze întreaga societate, ideile progresiste au nevoie de susținerea comunității. Comunitatea construită în jurul brandului IQOS – la noi și în restul lumii – este una dintre cele mai receptive la susținerea noilor generații de oameni ai artelor, în toate formele lor de manifestare.

„Călătoria unui artist nu se încheie niciodată. E un proces care se îmbogățește pe măsură ce evoluează. Dinamica aceasta am încercat s-o surprind în tema ediției de anul acesta a festivalului DIPLOMA – „firul poveștii”. Ca-n orice poveste, momentul „trecerii” e unul definitoriu, iar instalația IQOS exact asta marchează, trecerea vizitatorului din zona expoziției către interiorul galeriei Senat, unde este nucleul festivalului. Acolo este spațiul unde oamenii vor petrece timp și vor interacționa. Instalația IQOS este un portal care dă un boost de energie trecătorului și-l trimite în acest spațiu unde va lua contact cu viitorul, cu noul, cu progresul. Mai exact, cu viziunea tinerilor artiști pe care îi vedem capabili să aducă schimbarea în bine.” (Omid Ghannadi, arhitectul DIPLOMA Show)

Pentru cei care nu pot ajunge până pe 14 octombrie la DIPLOMA Show, experiența de festival va putea fi urmărită, ca de obicei, pe @iqos_ro, acolo unde brandul promite să transmită pas cu pas surprizele pregătite.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.