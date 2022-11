„Tratează-ți tenul, nu îi ascunde imperfecțiunile sub machiaj!”. O expertă în beauty din Oradea ne învață cum să avem o piele perfectă

ANAMARIA BRUMĂ: „HAIDEŢI SĂ UITĂM DE FILTRE PRIN ALEGEREA TRATAMENTELOR FACIALE POTRIVITE!”

Îşi vede meseria ca pe o delectare, iar asta se observă în numărul mare de clienţi care îi trec pragul! Anamaria Brumă este numele din spatele brand-ului Aesthetics LAB, un salon din Oradea care îmbină luxul unui SPA, cu precizia unei clinici. Pasionată de mică de ştiinţa şi arta aflate în spatele obţinerii unei pieli frumoase, Anamaria Brumă a început să se familiarizeze cu procedurile şi tehnologiile care ne ajută să o obţinem, transformând dorinţa de a le face pe femei mai încrezătoare în job cu normă întreagă. Astăzi este trainer specialist în tratamente inovatoare de înfrumuseţare şi militează pentru calitate, la preţuri corecte, în detrimentul cantităţii.

ANAMARIA BRUMĂ, FONDATOARE AESTHETICS LAB: „Specialitatea mea este sănătatea tenului şi frumuseţea naturală. Îmi doresc să schimb abordarea clasică şi să îmi invit clienţii să se redescopere, să uite de filtre, prin alegerea tratamentelor potrivite, în funcţie de nevoile lor. Nu trebuie să urmăm un tratament doar pentru că am văzut că a dat roade în cazul prietenei noastre, de pildă. Fiecare ten este diferit, deci are nevoie de o terapie diferită, aleasă în urma unui diagnostic corect şi personalizat.”

Experta în frumuseţe luptă astăzi şi cu o practică periculoasă: îşi sfătuieşte clientele să nu folosească produsele de machiaj ca pe o modalitate de a masca imperfecţiunile. Pentru ca fondul de ten să „se aşeze” frumos va trebui, mai întâi, să tratăm afecţiunile pielii, un pas care, uneori, poate necesita mai mult timp.

ANAMARIA BRUMĂ, FONDATOARE AESTHETICS LAB: „Special pentru cliente, am pregătit o serie de tratamente faciale personalizate, care pun accent pe ameliorarea şi tratarea diverselor probleme ale tenului, indiferent de tipul său. Îmi încurajez clientele să investească în prevenţie şi în menţinerea unor rezultate pe termen lung, printr-o rutină corectă acasă. Avem încredere deplină în protocoalele de lucru dezvoltate de specialiştii noştri şi în produsele profesionale exclusive pe care le folosim şi promovăm.”

TRATAMENTELE PROFESIONALE CARE NE MENŢIN PIELEA TÂNĂRĂ. SFATUL SPECIALISTULUI

Pentru că primul pas în obţinerea unui ten fără cusur este reprezentat de o curăţare temeinică, unul dintre cele mai populare tratamente realizate astăzi de către Anamaria Brumă este Peeling-ul Carbonic, un tratament laser revoluţionar, non-invaziv, care luptă cu excesul de sebum, închide porii şi ajută pielea să capete strălucirea sănătoasă.

ANAMARIA BRUMĂ, FONDATOARE AESTHETICS LAB: „Indiferent de tipul de ten, Peeling-ul Carbonic îndepărtează în scurt timp petele, cicatricile post acneice, efectele negative ale factorilor genetici ori de mediu, revitalizând stratul de ţesut conjunctiv. Rezultatele sunt vizibile încă de la prima şedinţă, ceea ce garantează reducerea timpului de tratament.”

În plus, sezonul în care ne aflăm este momentul perfect să apelăm la peeling! Potrivite sunt şi şedinţele de Microneedling, un tratament nechirurgical, care stimulează producţia de colagen.

ANAMARIA BRUMĂ, FONDATOARE AESTHETICS LAB: „Pentru realizarea acestei proceduri, folosim un dispozitiv sub forma unui stilou cu microace de unică folosinţă, care penetrează pielea în mod controlat. Acest lucru contribuie la refacerea echilibrului natural al pielii, la refacerea activităţii celulare şi la obţinerea acelui aspect sănătos, pe care îl căutăm cu toţii.”

Tot în vederea păstrării elasticităţii pielii, experta în frumuseţe apelează des şi la un alt tratament pentru clientele sale: Plasma Pen sau Chirurgia fără bisturiu, un dispozitiv de rejuvenare a tenului.

ANAMARIA BRUMĂ, FONDATOARE AESTHETICS LAB: „Procedura este potrivită pentru majoritatea celor care ne trec pragul, pentru că este deosebit de eficientă în tratarea unor zone mai dificile, cum ar fi pielea din jurul ochilor şi din jurul gurii. Unde plasma a atins tegumentul se vor forma mici cruste, care vor cădea de la sine în decursul următoarelor zile. Tratamentul este deosebit de eficient pentru că aduce cu sine un efect de lifting, inclusiv în zona pleoapelor, iar rezultatele sunt pe termen lung. De obicei, pot dura şi trei ani.”

ORĂDEANCA A URMAT CURSURILE CELEI MAI RENUMITE ACADEMII DE FRUMUSEŢE DIN LUME ŞI NE SPUNE CUM FUNCŢIONEAZĂ LASERUL INOVATOR „PHI”

Pentru că a vrut să ducă arta înfrumuseţării la următorul nivel, Anamaria Brumă nu s-a oprit doar la a oferi clientelor cele mai în vogă proceduri faciale. Între timp, a urmat şi cursurile cele mai importante academii pentru frumuseţe din lume, Phi Academy. Astăzi ajută şi la formarea următoarei generaţii de artişti dermopigmentişti.

ANAMARIA BRUMĂ, FONDATOARE AESTHETICS LAB: „Sprâncenele au un rol crucial în conturarea unei armonii faciale, tocmai de aceea mi-am dorit să abordez şi această latură, pentru a le oferi clientelor servicii complete. Am urmat cursuri pe domeniu în România, ulterior, pentru că mi-am dorit o aprofundare, am urmat vreme de jumătate de an şi cursurile Phi Academy, ca să obţin diplomele de Tehnician PhiLings şi PhiLaser.”

Astăzi, Anamaria Brumă se numără printre puţinii experţi în frumuseţe care folosesc cea mai eficientă soluţie de îndepărtare a tatuajelor nedorite, inclusiv din zona sprâncenelor, Phi Laser, un aparat care printr-o formulă de extragere a tatuajului funcţionează imediat după implementarea în piele.

ANAMARIA BRUMĂ, FONDATOARE AESTHETICS LAB: „Aş numi una dintre minunile lumii îndepărtarea tatuajului cu ajutorul laserului. Imediat după procedură, clienta se poate spăla pe faţă şi poate să se macheze. Tratamentul nu produce cicatrici, iar rezultatele sunt garantate. Numărul de şedinţe diferă de la o clientă la alta, în funcţie de numărul de tatuaje efectuate, de calitatea pigmentului folosit anterior, dar şi de adâncimea de lucru.”

Anamaria Brumă le oferă clientelor soluţii moderne de obţinere a formei dorite a sprâncenelor, după procedura de îndepărtare a tatuajelor. Tot cu gândul la cliente, dar şi la artiştii din domeniul beauty, specialista va lansa şi propriul brand de produse profesionale destinate tehnicienilor şi medicilor dermatologi, pe care urmează să îl prezinte publicului larg cât de curând!

Vă invităm să fiţi la curent cu toate detaliile din universul Aneimaria Brumă accesând pagina personală de Instagram dar şi pagina oficială a salonului Aesthetics Lab, acolo unde găsiţi lista completă de servicii de înfrumuseţare oferite: https://instagram.com/aestheticslab.ro?igshid=YmMyMTA2M2Y

