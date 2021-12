Indiferent dacă sunteți la cea mai trendy petrecere de Crăciun cu colegii sau coaceți prăjituri cu cei apropiați – reperele noastre de frumusețe din essence Trend Edition „WISH UPON A STAR” sunt inspirate de magia Crăciunului și cu siguranță vă vor face să arătați festiv. De la buze moi în rozé delicat, la piele perfect răsfățată, cu o strălucire aurie și stiluri de make-up pentru ochi care îți taie răsuflarea – putem crea cele mai superbe stiluri de Crăciun cu această Trend Edition.

Paleta de farduri

Când vezi o stea, îți pui o dorință – deoarece, cu cele nouă nuanțe sclipitoare ale acestei noi palete de farduri pentru pleoape, toate dorințele tale sunt pe cale să devină realitate! Cu nenumărate combinații, nu există limite pentru stiluri de machiaj intense și incredibil de festive. Ambalajul din catifea decorat cu stele aurii este și el un adevărat punct culminant!

Preț lei* 38,99 // 01 Close Your Eyes… Make A Wish!

Balsam pentru buze ce reacționează cu pH-ul

Perfect pentru sărutul sub vâsc! pH-reacting lip glow, cu un parfum delicat de vanilie, hrănește buzele, reacționează la valoarea pH-ului pielii buzelor și intensifică nuanța unică de roz.

Preț lei * 10,99 // 01 Kisses Come True!

Ulei uscat pentru corp cu particule strălucitoare

Cu acest ulei pentru corp, este garantată o strălucire ca de praf de stele! Uleiul uscat pentru corp cu particule strălucitoare are un parfum delicat de vanilie și conferă pielii o strălucire aurie superbă. Și cel mai bun dintre toate: se absoarbe extrem de repede fără a lăsa în urmă o peliculă uleioasă.

Preț lei * 20,99 // 01 You Are Made of Stardust.

Balsam pentru îngrijirea buzelor

Acest nou balsam pentru buze, într-un ambalaj iconic auriu va face cu siguranță ca orice prințesă de gheață să se topească! Ușor de aplicat, face buzele să se simtă ultra moi, le conferă o strălucire delicată și răsfață simțurile cu un parfum dulce de vanilie.

Preț lei * 9,99 // 01 Tonight: Stargazing

Autocolante pentru unghii

Să fim festivi – autocolantele pentru unghii, într-un design trendy de Crăciun, garantează un aspect festiv. Cele 57 de modele aurii, argintii și multicolore sunt autoadezive și foarte ușor de aplicat pe unghii.

Preț lei * 6,99 // 01 Catch A Falling Star!

Set de două pensule

Cu acest duo nu doar bradul de Craciun va străluci!

Setul,într-un design auriu cu sclipici, conține o pensulă pentru fard de pleoape care facilitează amestecarea fardurilor pudră și a unei pensule pentru iluminator care pune accente interesante pe față cu părul său super moale.

Preț lei * 24,49 // 01 Secret Wishes On Shooting Stars

Beauty sleep pillow mist

Vrei să dormi ca și cum te-ai odihni pe un nor? Nicio problemă! Pur și simplu pulverizează acest beauty mist pe pernă, bucură-te de mirosul liniștitor de lavandă și portocală și dormi cu ușurință divină!

Preț lei * 17,99 // 01 Dream Bright Like A Starry Night!

