Minimalismul extrem vs. realitatea din casele românilor

„Nu există case fără lucruri utile. Fiecare familie are cabluri, jucării, farfurii sau electrocasnice. A încerca să le ascunzi cu orice preț înseamnă de multe ori stres, bani aruncați și spații greu de întreținut”, explică arhitectul Mihai Zubcu.

Pe termen lung, soluțiile de tip „totul în dulap” duc la dezavantaje:

mobilier scump și greu de adaptat,

spații mai puțin flexibile,

lipsă de personalitate, pentru că totul arată „ca într-un showroom”.

Ce să faci în loc să ascunzi totul

Alege depozitare inteligentă, nu invizibilă – cutiile, coșurile și rafturile deschise fac casa practică și accesibilă.

– cutiile, coșurile și rafturile deschise fac casa practică și accesibilă. Păstrează echilibrul – nu trebuie să expui totul, dar nici să creezi un decor artificial, în care nimic nu se vede.

– nu trebuie să expui totul, dar nici să creezi un decor artificial, în care nimic nu se vede. Lasă lucrurile utile să facă parte din design – cărțile, plantele sau chiar electrocasnicele bine alese pot fi elemente decorative.

– cărțile, plantele sau chiar electrocasnicele bine alese pot fi elemente decorative. Gândește pe termen lung – o casă trăită zi de zi trebuie să fie confortabilă, nu doar frumoasă în poze.

Design inteligent cu bugete normale

„O locuință arătoasă nu înseamnă bani mulți, ci decizii inteligente: lumină potrivită, culori inspirate și mobilă bine plasată. Asta facem noi cu pachetele Fresh: le oferim oamenilor soluții simple, dar cu impact imediat”, spune arhitectul Mihai Zubcu.

Prin pachetele „Design Interior Fresh”, disponibile și pe designer-interior.ro, primești randări 3D, planuri de amenajare și liste de cumpărături adaptate bugetului tău. Totul online, fără drumuri inutile și fără costuri ascunse.

Concluzie

Minimalismul dus la extrem, unde totul e ascuns, poate arăta bine în poze, dar nu funcționează în viața de zi cu zi. O casă adevărată este un loc unde lucrurile utile sunt integrate, nu ascunse.

Cu soluțiile corecte, poți avea o locuință care arată bine și rămâne funcțională, fără stres și fără cheltuieli uriașe.

Foto: zubucu.ro

